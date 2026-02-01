Christian Horner heeft voor het eerst sinds zijn ontslag bij Red Bull weer met de media gesproken. De Brit stak daarbij zijn ambities om weer terug te keren naar de Formule 1 niet onder stoelen of banken. Horner blikte echter ook even terug op de begintijd van Red Bull, en onthulde hoe het team bijna Jordan Grand Prix had overgenomen in plaats van Jaguar.

Na meer dan twintig jaar trouwe dienst kwam afgelopen juli een einde aan de Red Bull-loopbaan van Christian Horner. De Brit werd als teambaas ontslagen, en opgevolgd door Laurent Mekies. Horner is niet de enige Red Bull-topman die de afgelopen tijd de renstal verliet. Ook Adrian Newey, Helmut Marko en Jonathan Wheatley zijn na jaren in dienst van de Oostenrijkers vertrokken. Het team ziet er zo heel anders uit dan hoe het ooit in 2005 begon, toen oprichter Dietrich Mateschitz renstal Jaguar overnam. Volgens Horner drong Bernie Ecclestone er echter op aan dat Red Bull het noodlijdende team van Jordan zou overnemen.

Steun van Eddie Jordan

Tijdens de European Motor Show vertelde Horner over zijn goede band met Eddie Jordan, de oprichter van Jordan Grand Prix. “Toen ik een jonge coureur was, 16 of 17 jaar oud, ging ik bij (Eddie Jordan, red.) langs. Hij had net het Jordan Formule 1-team opgericht. Ik ging bij hem langs voor advies, want ik had een sponsor die zowel hem als mij steunde. Ik ging naar zijn kantoor in de gloednieuwe fabriek die hij net had gebouwd in Silverstone, ging tegenover hem zitten en vroeg: ‘Welk advies zou u mij geven?’”

“Hij antwoordde: ‘Zoek een goede advocaat en een goede sponsor’. Dat was niet het soort advies dat ik had verwacht. Maar vanaf dat moment heeft hij me altijd enorm gesteund wanneer ik hem op het circuit zag.” Jordan zag daarom in Horner de ideale opvolger voor zijn Formule 1-team. “We raakten weer echt met elkaar in gesprek aan het einde van zijn tijd in de Formule 1, toen hij van plan was om te stoppen met de sport. Hij probeerde me het team te verkopen en Bernie Ecclestone drong er bij mij op aan om te kijken of ik een oplossing kon vinden met Eddie, maar dat is niet gelukt.”

Het had volgens Horner echter niet veel gescheeld of de geschiedenis van Red Bull in de Formule 1 had er heel anders uitgezien. “Jordan Grand Prix werd bijna het Red Bull-team. Het was zo dichtbij, en uiteindelijk werd de deal gesloten, Jaguar verkocht, en de deal ging daarheen, maar er werd in die tijd veel gepraat”, sluit de Brit af.

