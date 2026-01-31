Het team van Racing Bulls is ‘aangenaam verrast’ door de Red Bull Powertrains-krachtbron, zo meldt teambaas Alan Permane. De eerste motor van Red Bull – geproduceerd in samenwerking met Ford – reed de eerste kilometers in Barcelona afgelopen week, en Permane is vooral opgelucht met de betrouwbaarheid van de krachtbron: ‘Ik wil niet zeggen dat we problemen hadden verwacht, maar we zijn aangenaam verrast door hoe goed alles is verlopen.’

Het was een van de prangende vragen bij de Red Bull-familie voorafgaand aan de testweek in Barcelona: hoe zal de krachtbron presteren? De Oostenrijkse renstal staat dit jaar voor het eerst als fabrieksteam op de grid. Ook Racing Bulls rijdt dit seizoen met de gloednieuw DM01 – de eerste eigen geproduceerde krachtbron van Red Bull Powertrains. Teambaas van het zusterteam, Alan Permane, is in ieder geval alvast ‘aangenaam verrast’.

“Het was (in Barcelona, red.) een enorme leercurve voor ons, maar de nieuwe fabrikant van krachtbronnen, Red Bull Powertrains, heeft samen met hun partner Ford fantastisch werk geleverd”, vertelde Permane in Barcelona aan de media. Eerder in de week werd door het Italiaanse Autoracer nog gemeld dat Racing Bulls te maken had met oververhittingsproblemen aan de gloednieuwe krachtbron, maar de teambaas spreekt daar niet over. “De motor heeft zeer betrouwbaar gepresteerd. Ik wil niet zeggen dat we problemen hadden verwacht, maar we zijn aangenaam verrast door hoe goed alles is verlopen. Daardoor konden we gewoon doorgaan met ons programma, terwijl de motorjongens op de achtergrond bezig waren met allerlei tests.”

Klaar voor Bahrein

De volgende test voor de krachtbron staat voor februari op de planning, wanneer de Formule 1 afreist naar Bahrein. Alle teams mogen nog zes dagen lang testen op het Bahrein International Circuit, voordat het 2026-seizoen officieel in Melbourne van start gaat. “We hebben er gewoon zin in om daarheen te gaan, en zijn er ook klaar voor”, kijkt Permane alvast uit naar de volgende testweek. “We hadden drie mooie dagen hier, veel kilometers gemaakt, en we gaan naar Bahrein met een heel vol programma voor die twee driedaagse tests.”

