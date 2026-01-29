Kampte Racing Bulls in Barcelona nu wel of niet met motorproblemen? Het zusterteam van Red Bull reed tijdens de eerste twee testdagen bijna duizend kilometer, maar zou naar verluidt te maken hebben gehad met oververhitting van de gloednieuwe krachtbron. Debutant Arvid Lindblad blikt echter tevreden terug op zijn eerste rondes in de VCARB03: ‘We hebben veel kunnen rijden zonder noemenswaardige problemen’.

Terwijl het team van Red Bull de donderdag op Barcelona overslaat, rijdt zusterteam Racing Bulls wel haar rondes op het circuit. Het team stond eerder al op maandag en woensdag op de baan, maar dat verliep niet vlekkeloos. Zo kwam Arvid Lindblad tijdens zijn debuut al stil te staan op het circuit – vermoedelijk de eerste mechanische uitvalbeurt voor een auto met een Red Bull Powertrains-motor – en veroorzaakte zo een rode vlag. Toch kon hij in totaal wel 120 ronden rijden, en was hij naderhand tevreden over de DM01-krachtbron.

“Het ging echt heel goed”, vertelt Lindblad tegenover F1. “Ik was erg blij dat ik kon rijden. Het plan was om dinsdag te rijden, maar door de regen werd dat uitgesteld, dus ik was erg enthousiast om nu wel mijn eerste echte sessie te kunnen doen. Ik heb genoten.”

Motorproblemen?

“We hebben veel kunnen rijden zonder noemenswaardige problemen”, vervolgt de enige rookie van de 2026-grid. “Mijn complimenten voor iedereen bij VCARB, Red Bull Powertrains en Ford voor de ondersteuning. Dat gaat heel goed. Er zijn nog wat dingen waar we aan moeten werken, maar over het algemeen was het een positieve dag en ik ben tevreden met hoe het is verlopen.” Volgens Lindblad ondervindt de gloednieuwe Red Bull-motor dan ook geen betrouwbaarheidsproblemen.

Het Italiaanse Autoracer stelt echter dat er wel degelijk problemen waren aan de krachtbron van Red Bull. Volgens het Italiaanse medium werd de motor getroffen door overmatige oververhitting. De ingenieurs van het team zouden daarom hard gewerkt hebben aan oplossingen voor de koeling van de krachtbron.

