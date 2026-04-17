In tegenstelling tot hoofdteam Red Bull kijkt Racing Bulls terug op een knappe seizoensstart. Het team uit Faenza staat slechts twee WK-punten achter de grote broer uit Milton Keynes, dankzij consistente puntenfinishes in Melbourne, Shanghai en Suzuka. In de voorjaarsstop blikt teambaas Alan Permane terug op de afgelopen races én licht hij de upgradeplannen van Racing Bulls toe.

“Ik denk dat we het goed hebben gedaan”, reflecteerde Permane in een nieuw persbericht. “Ik ben niet iemand die zichzelf graag complimenteert, maar we hebben goed gepresteerd in Shanghai. We hebben punten gescoord in zowel de sprintrace als de hoofdrace, ook al waren we niet echt snel genoeg. In Suzuka was het vergelijkbaar, maar we hebben het maximale uit de auto gehaald om punten te pakken. We betalen de prijs ten opzichte van de teams waarmee we concurreren, die hun auto’s vorig seizoen al hebben ontwikkeld, terwijl wij de onze pas aan het einde van het jaar hebben doorontwikkeld.”

Upgrades

Door de onverwachte voorjaarsstop in april kan Racing Bulls uitgebreid de tijd nemen om de voorbije weken te evalueren. Bovendien komt het team tijdens de eerstvolgende Grands Prix in Miami en Canada met dubbele upgrades op de proppen. “We hebben een aantal dingen in de pijplijn”, onhulde Permane. “We hadden aanvankelijk een behoorlijke upgrade gepland voor Bahrein, die we nu meenemen naar Miami, én we hadden nog updates gepland voor Montréal. In feite voeren we dus een versnelde dubbele upgrade door.”

Het feit dat beide auto’s na Japan terug naar de fabriek werden verscheept, bood extra mogelijkheden voor het team. “We hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt om ongepland werk aan het chassis uit te voeren”, lichtte de Engelse teambaas toe. “We gebruiken deze periode om de auto’s op te bouwen, zodat de ontwerpafdeling ze volledig geassembleerd kan bekijken. De auto’s zijn tijdens het seizoen bijna nooit in de fabriek, dus dit is een goede kans om werk af te ronden dat we eerder niet konden doen.”

Inhaalraces

Permane onthulde vervolgens dat Racing Bulls er rekening mee houdt dat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië op een later moment worden ingehaald. “Sommige afdelingen binnen het bedrijf hebben harder moeten werken dan verwacht, dus hebben we het team aangemoedigd om wat vrije tijd te nemen. Als een of beide geannuleerde races terug op de kalender komen, verwachten we bovendien een druk einde van het jaar. Daarom willen we ervoor zorgen dat iedereen nu kan profiteren van deze rustperiode.”

Racing Bulls profiteerde in de openingsfase van de nieuwe Red Bull-krachtbron. De gloednieuwe motor, die Red Bull eigenhandig ontwikkelde met behulp van Ford, presteerde veelal boven verwachting. “De krachtbron werkt erg goed en met elke ronde die we rijden, leren we meer”, erkende Permane. “Een voordeel is dat we motoringenieurs binnen ons eigen team hebben, waardoor we nauw met hen kunnen samenwerken en zowel hen als hun werkwijze beter kunnen begrijpen. Deze pauze geeft ons de gelegenheid om even stil te staan en te evalueren wat we tot nu toe hebben gedaan”, sloot hij af. “Er zullen waarschijnlijk enkele wijzigingen komen in de manier waarop we de krachtbron gebruiken voor Miami en de races daarna. We benutten deze periode om nauw samen te werken en de maximale prestaties uit zowel de krachtbron als het chassis te halen.”

