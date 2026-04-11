Arvid Lindblad is in 2026 de enige rookie in de Formule 1. Nadat vorig jaar een nieuwe lichting talent doorbrak in de koningsklasse, is de Brits-Zweedse coureur dit seizoen op zichzelf aangewezen. Al tijdens zijn debuutrace in Australië tankte hij echter het nodige zelfvertrouwen: met een achtste plaats scoorde hij direct punten voor Racing Bulls. In eerste instantie oogde hij wat onwennig, maar met drie Grands Prix achter zijn naam lijkt Lindblad langzaam zijn draai te vinden.

In de aanloop naar de Grand Prix van Japan werd Lindblad gevraagd hoe hij terugkijkt op zijn F1-start. “Het is niet makkelijk voor me om precies te weten hoe ik hiermee om moet gaan, want het is mijn eerste seizoen in de Formule 1”, gaf hij toe tegenover Motorsport.com. “Ik moet de juiste balans vinden tussen zoveel mogelijk leren en mezelf blijven verbeteren. En tegelijkertijd moet ik ook niet vergeten te ontspannen”, benadrukte hij. “Want als je alles vol gas doet, ben je tegen de tiende race al uitgeput en dat is natuurlijk niet de bedoeling.”

De extreem drukke F1-kalender is vaker een valkuil gebleken voor rookies. Zo belandde Kimi Antonelli, de huidige WK-leider, vorig seizoen in een vormdip tijdens het Europese seizoen. Voor Lindblad is het vooral een kwestie van balans zoeken. “Na de laatste race heb ik een dag vrij genomen, maar daarna zat ik meteen weer in de simulator om me voor te bereiden op deze week. Ik heb China geanalyseerd en gekeken wat we beter kunnen doen. Het is echt een grote verandering met de auto’s en motoren dit jaar. Maar in Tokio heb ik ook een paar dagen vrij genomen om even tot rust te komen.” Een andere realiteit van het F1-bestaan: “Helaas ben ik al een paar maanden niet thuis geweest”, voegde Lindblad eraan toe. “Sinds de testdagen ben ik eigenlijk alleen maar onderweg, dus het is fijn dat ik tijdens de voorjaarsstop weer even naar huis kan.”

‘Mijn leven is best cool’

Hoewel de 18-jarige coureur geen punten wist te scoren in Shanghai, maakte hij wel degelijk indruk op de teamleiding. Racing Bulls-CEO Peter Bayer prijst regelmatig de werkethiek van Lindblad en de manier waarop hij zich razendsnel aanpast aan de complexe F1-auto’s van 2026. “Deze eerste races hebben mijn zelfvertrouwen een flinke boost gegeven”, aldus de coureur. “Ik heb laten zien dat ik talent heb, dat ik snel ben en wat ik kan. Ik denk dat ik een aantal behoorlijk sterke prestaties heb neergezet. Maar tegelijkertijd zijn er ook nog genoeg punten om aan te werken”, gaf hij eerlijk toe. “Dat mag je ook verwachten van een 18-jarige rookie. Ik ga tijdens deze pauze keihard werken om in een nóg betere positie terug te keren.”

LEES OOK: Doriane Pin hint op eerste F1-test met Mercedes: ‘Simulatorwerk gaat heel goed’

De druk van de Formule 1 – en van Racing Bulls in het bijzonder, waar de line-up zelden in beton gegoten is – lijkt hem ondertussen minder te raken. “Ik leef mijn droom, dus ik voel geen druk”, legde Lindblad uit. “Toen ik vijf was, droomde ik ervan om de Formule 1 te halen. Nu ben ik één van de 22 coureurs die in de snelste auto’s ter wereld rijdt en de meest waanzinnige plekken bezoekt. Ik had me nooit kunnen voorstellen dat ik op mijn achttiende al naar Tokio zou reizen. Mijn leeftijdsgenoten zitten nota bene in hun eerste jaar op de universiteit. Dus ja, mijn leven is best cool. Ik grijp deze kans met beide handen aan, geniet ervan en doe mijn uiterste best.”

Lees hier alles over GP Miami

