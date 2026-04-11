Doriane Pin krijgt mogelijk haar eerste F1-test met Mercedes. De Française is al geruime tijd verbonden aan de Duitse renstal. Vorig jaar versloeg ze haar Ferrari-rivale, de Nederlandse Maya Weug, en kroonde ze zich voor het eerst tot kampioen in de F1 Academy. Komend seizoen komt ze uit in de LMP2 Pro-Am-klasse van de Europese Le Mans Series, terwijl ze daarnaast simulatorwerk verricht voor Mercedes. Mogelijk mag ze binnenkort plaatsnemen in echt F1-materiaal.

Na haar titeloverwinning in de F1 Academy werd Pin aangesteld als ontwikkelingscoureur bij Mercedes. In de simulator maakte ze al indruk op de teamleiding, onder wie teambaas en CEO Toto Wolff. De Oostenrijker zou haar inmiddels een test in een F1-auto hebben toegezegd. “Ja, hij (Wolff, red.) heeft het gezegd”, bevestigde Pin in de Beyond The Grid-podcast. “Natuurlijk wilden we eerst het simulatorwerk afwachten voordat we vervolgstappen zouden zetten. Maar dat ging goed, heel goed zelfs”, vertelde ze trots. “Zo kwamen we op het idee om een privétest te organiseren.”

Alles op alles

“Ik zet natuurlijk alles op alles, want ik wil die kans krijgen om in de auto te rijden en te laten zien wat ik kan”, vervolgde Pin. “Mijn doel is om uiteindelijk de Formule 1 te halen. Dus moet ik ervoor zorgen dat ik er helemaal klaar voor ben zodra die kans zich aandient.” De 22-jarige Française werd tot slot gevraagd of ze al een stoeltje heeft laten aanmeten. “Nee, nog niet”, antwoordde ze lachend.

Naast haar werk in de simulator richt Pin zich ook op langeafstandsraces in de Europese Le Mans Series, waarin ze uitkomt in de LMP2 Pro-Am-klasse. Ze tekende een contract bij het Franse Duqueine. Het openingsweekend vindt dit weekend plaats in Barcelona. Mocht ze daadwerkelijk een F1-test krijgen, dan treedt ze in de voetsporen van F1 Academy-directeur Susie Wolff, die in 2014 een vrije training reed voor Williams. Aston Martin-ambassadeur Jessica Hawkins was in 2023 de laatste vrouw die testte met een F1-auto.

