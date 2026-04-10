Williams heeft Mercedes’ Dan Milner aangesteld als nieuwe hoofdingenieur voor voertuigtechnologie, in een poging het tij te keren na een moeizame start van het huidige F1-seizoen. De auto van het team uit Grove kampt met uiteenlopende problemen. Carlos Sainz wees tijdens het laatste raceweekend in Japan opnieuw op het hoge gewicht en het gebrek aan downforce. Met de komst van de ervaren Brit hoopt Williams een stap vooruit te zetten.

Milner maakt de overstap van Mercedes, waar hij sinds 2006 actief was en zich opwerkte tot hoofdingenieur R&D. Na een korte pauze begint hij nu aan een nieuw hoofdstuk bij Williams. “Ik ben ontzettend blij om bij Williams aan de slag te gaan”, aldus Milner in een officieel persbericht. “Na twintig jaar verbonden te zijn geweest aan Brackley, is dit het juiste moment voor een nieuwe uitdaging. Williams heeft een duidelijk en ambitieus plan voor de toekomst, en ik kijk ernaar uit om mijn ervaring en kennis in te zetten om die ontwikkeling te versnellen. Ik kan niet wachten om het team te ontmoeten, de organisatie te leren kennen en ideeën om te zetten in prestaties op het circuit.”

Uitdaging

Binnen Williams krijgt Milner een sleutelrol in het verbeteren van de prestaties en het versnellen van de ontwikkeling van de auto. Technisch directeur Matt Harman ziet in hem de juiste man voor die taak. “Dan (Milner, red.) brengt brede ervaring en sterk leiderschap met zich mee”, reageerde hij. “Hij heeft leiding gegeven aan grote programma’s op het gebied van R&D en aandrijflijnen en daarbij ideeën omgezet in concrete prestaties.”

“Hij weet bovendien hoe hij teams moet samenbrengen om resultaten te behalen”, voegde Harman eraan toe. “Dan zal een centrale rol spelen in onze plannen voor voertuigtechnologie en innovatie omzetten in consistente prestatieverbeteringen op het circuit. We zijn dan ook zeer verheugd hem aan boord te hebben.” Milner krijgt direct een serieuze uitdaging voor de kiezen. In Suzuka somde Sainz de problemen als volgt op: “De realiteit is dat we allemaal veel beter kunnen presteren en dat we als team niet alleen het gewicht van de auto moeten verlagen, maar ook de downforce moeten verhogen en de balans moeten verbeteren”, concludeerde de Spanjaard. “Dat zijn de doelen voor dit jaar.”

