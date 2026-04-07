Carlos Sainz heeft duidelijk gemaakt waar de prioriteiten liggen voor Williams in 2026. De Britse renstal zal na de voorjaarsstop moeten proberen een moeizame seizoensstart recht te trekken. Met slechts één puntenfinish in drie Grands Prix – een negende plaats in Shanghai – loopt het team voorlopig achter op de rest van het middenveld. In de aanloop naar het nieuwe seizoen werd Williams geplaagd al door productieproblemen en vertragingen.

De grootste uitdaging ligt volgens Sainz bij het gewicht van de auto, iets wat Williams dit seizoen zichtbaar parten speelt in zowel de kwalificatie als de race. “Eerlijk gezegd moeten we nog veel gewicht kwijt, dat is geen geheim”, legde hij uit na de voorbije GP van Japan. “Zou het een goede auto zijn als we het gewicht omlaag zouden krijgen?”, vroeg hij zich hardop af. “Ik denk eerlijk gezegd dat we nog meer moeten verbeteren. Los van het gewicht geloof ik dat dit team de potentie heeft om een veel betere auto te produceren”, vervolgde hij.

Teamgenoot Alex Albon deelde dat sentiment. Hij slaagde er tijdens de kwalificatie in Japan niet in om zich bij de snelste zestien te voegen. “Het zal wel aan mijn rijstijl liggen”, verzuchtte hij cynisch over de boordradio. Vooralsnog staan de ingenieurs echter voor een raadsel. Al tijdens de shakedown in Barcelona – die Williams moest missen door vertragingen in het productieproces – werd duidelijk dat het team met fundamentele problemen kampt.

Perspectief

Ondanks de teleurstellende start ziet Sainz nog voldoende perspectief voor de rest van het seizoen. De Spanjaard benadrukt dat er op meerdere vlakken winst te behalen is. Hij spoort het team aan zich te richten op structurele verbeteringen. “De realiteit is dat we allemaal veel beter kunnen presteren en als team moeten we niet alleen het gewicht van de auto verlagen, maar ook de downforce verhogen en de balans verbeteren”, somde hij op. “Dat zijn de doelen voor dit jaar”, concludeerde de Spanjaard.

Sainz liet zich in 2024 overtuigen om de overstap naar Williams te maken. Hij geloofde in het langetermijnproject dat teambaas James Vowles had opgezet in Grove. Volgens oud-coureur Martin Brundle heeft Sainz tegenwoordig weinig andere keus dan zich in te zetten voor de Britten: veel alternatieven zijn er niet meer.

