Martin Brundle voorziet dat Carlos Sainz voor een lastig dilemma komt te staan. Zijn Williams-avontuur lijkt in 2026 verkeerd uit te pakken, nu het team een stuk minder competitief blijkt dan vorig jaar. Volgens de voormalig F1-coureur ontbreken de transferopties vooralsnog; er zijn weinig andere teams waar de 31-jarige Sainz, die al vier Grands Prix won bij Ferrari, zijn carrière kan voortzetten.

“Waar zou Carlos (Sainz, red.) heen kunnen gaan?” vroeg Brundle zich hardop af in een uitzending van Sky Sports. “Hij is bij McLaren geweest, hij is bij Red Bull geweest in de vorm van Toro Rosso, hij is bij Ferrari geweest én hij is bij Williams geweest.” Daarbij komt dat Williams zelf een moeizame start kent onder de nieuwe reglementen, met een auto die niet competitief genoeg blijkt om de titelambities van de Britse renstal waar te maken. De problemen stapelden zich al vroeg op, toen het team de shakedown in Barcelona noodgedwongen liet schieten en kampte met een te zwaar chassis.

Vervanger voor Verstappen?

Hoewel Sainz inmiddels punten heeft gescoord, blijft Williams achter in de rangorde. Zijn overstap naar het team uit Grove volgde na zijn gedwongen vertrek bij Ferrari. De Spanjaard had zijn zinnen gezet op een competitief langetermijnproject, waarbij hij zou profiteren van de nieuwe F1-reglementen. Voorlopig is die competitiviteit echter ver te zoeken. Brundle schetst dat er weinig uitwegen zijn voor de coureur. “Er is geen plaats voor hem bij Mercedes“, stelde hij vast. “Hij heeft natuurlijk ook een periode bij Renault gereden, wat nu Alpine is. Het is moeilijk te zeggen waar hij naartoe zou kunnen gaan om iets beters te vinden, zonder terug te keren naar teams waar hij al eerder heeft gereden. Dus het is echt moeilijk voor hem.”

“Ik heb met hem te doen”, gaf Brundle toe. “Hoewel ik denk dat hij niet van hetzelfde kaliber is als Verstappen en co., is hij wel echt een vechter. Net als zijn vader is hij onvermoeibaar, en dat hebben we al vaak gezien.” Toch moet er veel veranderen wil Sainz nog een transfer maken naar een competitief team. “Tenzij Red Bull plotseling een vervanger nodig heeft voor Verstappen, omdat hij een jaartje gaat GT-racen of iets dergelijks, weet ik niet wat zijn opties zijn.”

