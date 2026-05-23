Williams-teambaas James Vowles kijkt met gemengde gevoelens terug op de openingsdag in Canada. Enerzijds boekte de Britse renstal vooruitgang met een tiende plaats in de sprintkwalificatie voor Carlos Sainz, anderzijds moest het team de schade aan de auto van Alex Albon verwerken, nadat hij in de eerste en enige vrije training door een aanrijding met een bosmarmot. Vowles is desondanks tevreden over de ontwikkeling die Williams doormaakt.

Het sprintweekend in Montréal begon vrijdag met de eerste vrije training. Alex Albon moest al vroeg opgeven nadat hij zijn auto in de muur had gezet. De oorzaak van de crash was een plotselinge aanrijding met een bosmarmot; het dier stak op een ongelukkig moment de baan over en belandde onder de Williams van Albon. De schade bleek uiteindelijk te groot om nog op tijd gerepareerd te worden voor de sprintkwalificatie; zowel de versnellingsbak als de motor moesten worden vervangen. Daardoor start de Brits-Thaise coureur zaterdag vanuit de achterhoede.

Flinke schade

Vowles werd na afloop van de vrijdag gevraagd om een reactie. “Allereerst ben ik erg blij met het team”, zei hij over de wisselvallige dag van Williams. “Het zijn opnieuw drie fantastische weken geweest waarin iedereen onvermoeibaar heeft gewerkt om de prestaties van de auto te verbeteren. Ik hoop dat die vooruitgang zichtbaar is. Wat Alex betreft: ik vind het ontzettend jammer voor hem, want hij had dit weekend echt de snelheid. Hij zat er meteen goed bij, maar dit was gewoon pure pech. Normaal geloof ik daar niet zo in, maar ik weet niet hoe ik het anders moet noemen.”

Een bosmarmot – inmiddels een populair symbool voor de Canadese GP – stak tijdens VT1 op een ongelukkig moment de baan over (Getty Images)

De schade aan Albons auto bleek groter dan aanvankelijk gedacht. “In eerste instantie leek het mee te vallen, maar toen we de auto terugkregen, constateerden we problemen aan de motor, de versnellingsbak én de ophanging. Dat betekende einde oefening, zeker tijdens een druk sprintweekend. Natuurlijk trekken we lering uit deze uitvalbeurt en staat hij tijdens de sprintrace weer aan de start.” Vowles probeerde het bovendien van de positieve kant te bekijken. “We verwachten niet direct dat hij punten gaat scoren, dus kan hij die sessie gebruiken als test. De lange runs heeft hij in VT1 immers niet kunnen oefenen.”

Vooruitgang

Aan de andere kant van de garage verging het Carlos Sainz een stuk beter. De Spanjaard bezorgde Williams de eerste SQ3-plaats van het seizoen en eindigde uiteindelijk als tiende. “Met Carlos kunnen we gewoon spreken van een vlekkeloze uitvoering”, aldus een trotse Vowles. “Ik ben blij dat we vooruitgang boeken. Er ligt natuurlijk nog veel werk voordat we weer structureel vooraan meedoen, maar we zitten op de goede weg.”

Na een sterk 2025 viel Williams in het nieuwe F1-seizoen ver terug in de rangorde. De afgelopen weken richtte het team zich daarom op belangrijke upgrades om opnieuw aansluiting te vinden in het middenveld. Volgens Vowles ging het om ‘een beetje van alles’. “We hebben het gewicht van de auto verlaagd en een aanzienlijk aerodynamisch pakket toegevoegd”, lichtte hij toe. “Tussen Japan en Miami hebben we ongeveer 32 verschillende projecten uitgevoerd. Eén daarvan was het aerodynamische pakket; de rest draaide om het verbeteren van de algehele prestaties van de auto. Hier in Canada hebben we bijvoorbeeld de uitlaatgassen beter benut door de uitlaat anders te positioneren. Ook de achterwielophanging is aangepast. Daardoor kunnen we de auto op een heel andere manier afstellen. De huidige wijzigingen geven ons bijvoorbeeld een veel betere balans in de bochten.”

