Lewis Hamilton zegt dat zijn Ferrari ‘compleet is veranderd’ in de aanloop naar de GP van Canada. De Scuderia introduceerde tijdens het voorbije raceweekend in Miami al een breed upgradepakket, maar de aanpassingen zijn voor Montreal verder geoptimaliseerd. Hamilton heeft het gevoel dat hij zich nu nog meer kan mengen in de strijd in de voorhoede. De Brit kwalificeerde zich in de sprintkwalificatie als vijfde, voor teamgenoot Charles Leclerc.

Hoewel Ferrari – anders dan sommige andere topteams – geen extra upgrades heeft doorgevoerd voor de GP van Canada, is Hamilton zeer te spreken over de huidige staat van zijn SF-26. De updates uit Miami zijn inmiddels verder doorontwikkeld, wat de zevenvoudig wereldkampioen meer vertrouwen geeft in de cockpit. Zo was hij vrijdag de snelste in SQ1 en SQ2, alvorens hij in de beslissende sessie de beide Mercedessen en McLarens voor zich moest dulden.

“Waarschijnlijk de beste kwalificatiesessie die we in lange tijd hebben gehad”, blikte Hamilton terug tegenover de media. “De ingenieurs hebben echt geweldig werk verricht, zeker met de wijzigingen in de afstelling. De auto voelde vanaf het eerste moment fantastisch aan; voor de kwalificatie hoefden we slechts subtiele aanpassingen te doen.” Allicht is P5 een vrij teleurstellend resultaat na dat tempo in de eerste sessies? “In SQ1 en SQ2 zag het er rooskleurig uit – ik weet niet waarom de anderen het ineens iets beter deden. Geen idee.”

Mengen in de voorhoede

“Ik ben gewoon blij dat ik kon meedoen in de strijd, ik had zoveel plezier op de baan”, glunderde Hamilton. “Ook het feit dat ik niet meer in de simulator heb gereden: ik voel me gewoon beter dan ooit dit jaar. Ik denk dat dit de weg vooruit is.” De 41-jarige Brit verklaarde eerder dat hij de simulator heeft afgezworen, omdat de resultaten zich niet vertalen naar meer snelheid op de baan. Daarbij wil hij zich verder concentreren op de voorbereidingen die hij kan treffen.

“De afgelopen weken vond ik het veel nuttiger om de data te analyseren”, lichtte hij toe. “Ik kon me volledig concentreren op trainen en daarnaast de rijbalans tot in de puntjes perfectioneren. Zodoende hebben we hier een afstelling kunnen kiezen die we nog nooit eerder hebben gebruikt, dus de auto is compleet veranderd. Ik hoop dat dat een goed voorteken is voor de rest van het weekend.”

