Na een crash van Alex Albon met een basmarmot is de vrije training voor de Grand Prix van Canada vrijdag stilgelegd. De coureur van Williams raakte door de aanrijding de muur bij het uitkomen van bocht 7.

Albon kon na zijn klapper zelf uit de beschadigde bolide stappen. Hij meldde zich vervolgens in de pits bij het team om uitleg te geven over wat er volgens hem mis ging. Al snel bleek dat een aanrijding met een bosmarmot de reden was. Na een korte onderbreking konden de andere 21 coureurs de training vervolgen. Over het lot van de bosmarmot is niets bekend.

Het is aan de monteurs van Williams om de auto van Albon tijdig te repareren voor de sprintkwalificatie later op de dag. Voor de coureur en het team betekent de crash bovendien een belangrijk gemis aan data. Omdat het een sprintraceweekend is, geldt deze sessie als enige vrije training in Montreal.

