Max Verstappen kijkt met een tevreden gevoel terug op de besloten testdagen op Circuit de Catalunya bij Barcelona. De viervoudig wereldkampioen legde in totaal 145 ronden af met de nieuwe RB22, de meeste daarvan (118) reed hij vrijdag. “Dit is een goede start, we hebben veel geleerd”, aldus Verstappen – een beetje grieperig – na afloop.

“Het was leuk om deze week weer achter het stuur te zitten”, vertelde Verstappen in een terugblik op de vijfdaagse shakedown via de eigen kanalen van Red Bull. “De eerste ochtend kon ik niet te veel ronden maken vanwege het weer, maar vrijdag was goed. We hebben vandaag veel ronden gereden en dat was echt de sleutel. We hebben veel geleerd en er zijn natuurlijk nog veel dingen die we willen onderzoeken, maar dit is een goede start.”

Max Verstappen vervolgt: “Er is zoveel werk gestoken in deze aandrijflijn de afgelopen jaren en om het dan in de auto te zien en op de eerste dag meteen zoveel ronden te kunnen rijden, was geweldig. Er waren veel emotionele gezichten in de garage en dat was heel speciaal. Alles is nog steeds in ontwikkeling, maar we zijn goed van start gegaan. We hebben tijd nodig om de motor te begrijpen en set-upwijzigingen aan te brengen, je probeert zoveel mogelijk ronden te rijden en zoveel mogelijk dingen te proberen op een dag. Er is nog veel werk te doen voordat we naar Bahrein gaan. We gaan daar weer aan de slag en blijven werken.”

In Bahrein staan nog twee testessies op het programma alvorens het F1-circus afreist naar Australië voor de eerste Grand Prix van het seizoen in Melbourne op zondag 8 maart.

