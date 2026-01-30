De eerste F1-testdagen in Barcelona zitten erop! Vrijdag kwam er een einde aan de vijfdaagse shakedown. Afgelopen week testte een groot deel van de teams met de nieuwe bolides voor 2026. Achter gesloten deuren werd het nieuwe materieel stevig aan de tand gevoeld. Op vrijdag kwamen liefst acht teams nog in actie, waaronder Red Bull. Na een crash van teamgenoot Isack Hadjar eerder in de week kon Max Verstappen op de slotdag zijn programma alsnog vervolgen.

Alle teams kregen deze week drie dagen de tijd om te testen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Door de vele regen stelden veel teams hun testmomenten uit tot het einde van de week. Zo waagden zich vrijdag nog acht teams op de baan. Om 9.00 uur stipt meldde Max Verstappen zich als eerste aan het einde van de pitstraat. De Nederlander ging een productieve ochtend tegemoet; in zijn gloednieuwe RB22 kwam hij tot 69 ronden.

Teams maken meters

Ook Charles Leclerc deed goede zaken. Op de zachte compound kwam hij voorzichtig in de buurt van de tijden van Mercedes. De Silberpfeile ontbraken vrijdag op het circuit; zij hadden hun zeer succesvolle shakedown al op donderdag afgesloten. Ook Aston Martin was weer van de partij, ditmaal vertegenwoordigd door Fernando Alonso. Na een handvol ronden op donderdag maakte de Britse renstal op vrijdag veel meters in Barcelona. Verder kropen ook Oliver Bearman, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto en Valtteri Bottas achter het stuur. In de ochtenduren reed Haas als enige meer dan honderd ronden, al waren alle teams relatief veel op de baan.

’s Middags hadden enkele teams nog een rijderswissel op de planning. Piastri, Bortoleto, Bearman en Leclerc maakten plaats voor respectievelijk Lando Norris, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en Lewis Hamilton. Tijdens deze laatste uren op het Circuit de Barcelona-Catalunya bleef het opvallend stil. Er kwam weinig informatie naar buiten, behalve dat Norris de snelste tijd van de dag noteerde. Met 1:16.594 was hij nog altijd langzamer dan George Russell, die de snelste tijd van de week in handen heeft.

Hamilton snelste

Zijn teamgenoot kon ondertussen bevestigen dat McLaren de brandstofproblemen van donderdag had verholpen. “Het was fijn om wat goede ronden te kunnen rijden”, blikte Piastri terug op zijn ochtendsessie tegenover F1.com. “Dit was een veel betere dag dan de eerste twee. Ik kwam in een goed ritme terecht en kon wennen aan de nieuwe auto. Ik heb al enkele verbeteringen geprobeerd door te voeren en verschillende afstellingen getest. Al met al was het een redelijk succesvolle sessie.”

Na een opvallend stille middagsessie liep de eerste shakedown langzaam op zijn einde, al kwam er op de valreep toch nog een update vanaf het circuit. Lewis Hamilton zou met een ronde van 1:16.348 onder de snelste tijd van George Russell zijn gedoken. Klokslag 18.00 uur kwam deze besloten testweek ten einde, met – volgens bronnen op het circuit – een snelste tijd voor Hamilton. Max Verstappen kende een probleemloze dag in Barcelona. Zonder technische mankementen kwam de Nederlander in zijn Red Bull RB22 tot 118 ronden. Gasly maakte de meeste meters; hij noteerde liefst 164 ronden.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.