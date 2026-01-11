Eppie Wietzes uit Assen emigreerde op zijn dertiende met zijn familie naar Canada, werd autocoureur en startte zelfs tweemaal in een Formule 1 Grand Prix. Zijn zoon Mike Jan Wietzes was erbij en haalt herinneringen op. “Pa stelde me voor aan Graham Hill, Colin Chapman en Jim Clark. Ik besefte toen niet echt hoe speciaal die mannen waren.

