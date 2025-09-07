Sir Jackie Stewart heeft in Monza duidelijk gemaakt dat hij niets ziet in de plannen van Formule 1-CEO Stefano Domenicali om Grands Prix in te korten. De drievoudig wereldkampioen benadrukt dat de sport juist floreert zoals hij nu is.

Domenicali opperde eerder dat de huidige races “misschien wat te lang” zijn voor jongere kijkers. Het voorstel leverde meteen felle reacties op uit de paddock. Fernando Alonso trok al de vergelijking met voetbalwedstrijden: “Die maken we ook niet korter.” Max Verstappen sloot zich daarbij aan: “De lengte van de race is prima. Sport hoort soms spannend en soms saai te zijn.”

Ook Stewart, een van de meest gerespecteerde stemmen in de sport, is onomwonden duidelijk tegenover FORMULE 1 Magazine: “Formule 1 moet gewoon Formule 1 blijven. De F1 is enorm populair en we hebben meer kijkers dan ooit. En het is ook niet zo dat we nu bepaald saaie races hebben toch?”

Met zijn woorden sluit de Schotse legende zich aan bij de groeiende groep critici die niets voelt voor het inkorten van Grands Prix. Terwijl Formule 1 blijft groeien in populariteit en nieuwe fans aantrekt, lijkt het sentiment in de paddock helder: verander niet te veel aan een succesformule.

