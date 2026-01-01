Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in Italië. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 16 van 24: Bas Holtkamp over chaos in Italië.

Ons avontuur richting Monza, uiteraard in een flitsende Fiat Panda, begint eigenlijk al zodra we de hotelparkeerplaats verlaten. Het Italiaanse wegennet lijkt meer op een kunstwerk van spaghetti dan op een doordacht systeem. Google Maps raakt oververhit terwijl we keer op keer een compleet nieuwe route ontdekken naar het circuit. Structuur? Niet te vinden. De weg terug naar het hotel zonder navigatie al helemaal niet.

Dan de ‘hulp’ van de verkeersregelaars bij het Autodromo Nazionale Monza: niemand weet precies wat hij doet. Maar iedereen stuurt je met volle overtuiging de verkeerde kant op. Wanneer je roept dat je het niet snapt, herhalen ze doodleuk in het Italiaans dezelfde zin nogmaals, maar dan op volume standje 10. “Ah nee, nu snap ik het natuurlijk wél…”

Eenmaal binnen de hekken van de ‘Temple of Speed’ is alle chaos ineens vergeten. Een espresso zo sterk dat je ervan gaat stuiteren, de geur van racehistorie in de lucht en duizenden tifosi die hun helden komen aanbidden. Je voelt: dít is racen.

Ergens gun ik de vele in rood gehulde fans dat ze dit weekend kunnen juichen voor de Scuderia. Maar dan bekruipt me ineens het gevoel dat de chaotische Italiaanse taferelen zoals hierboven beschreven nu eenmaal ook bij een team als Ferrari horen. Chaos en passie gaan hier immers hand in hand. En toch heeft dat, gek genoeg, ook zo zijn charme.

Senza un po’ di caos, non sarebbe Monza! (Zonder een beetje chaos zou het geen Monza zijn).

