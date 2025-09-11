Tijdens de Grand Prix van Italië was er afgelopen zondag maar één moment waarin Max Verstappens overwinning even in gevaar leek. Volgens voormalig F1-coureur Ralf Schumacher was de manier waarop Verstappen meteen na de start in Monza het duel met Lando Norris afhandelde indrukwekkend om te zien.

Wat gebeurde er ook alweer? Bij de start van de race verdedigde Verstappen vanaf pole stevig ten opzichte van Lando Norris, waardoor de laatste even naast de baan op het gras terechtkwam. Red Bull gaf Verstappen de instructie om de positie terug te geven om zo een mogelijke straf te voorkomen. In plaats van te klagen of te protesteren, gaf Verstappen de positie meteen terug. In ronde vier sloeg de viervoudig wereldkampioen van Red Bull alsnog toe en vanaf dat moment reed hij overtuigend naar de overwinning.

‘Zó ontspannen in de auto’

Ralf Schumacher was als analist voor het Duitse Sky zeer onder de indruk van de volwassen manier waarop de Nederlander met de situatie na de start omging.

Schumacher: “Het was volkomen prima dat Max de positie hield na de start, maar hij realiseerde zich ook dat het misschien iets te veel van het goede was. Max zette Norris daar een beetje opzij. Natuurlijk zien de wedstrijdleiding en de FIA-stewards dat ook. En ik denk dat hij er als een echte wereldkampioen mee is omgegaan: geen ophef maken en de positie teruggeven. Echt knap hoe hij reageerde. Hij zit zó ontspannen in die auto.”

