Oud-Formule 1-coureur Nelson Piquet junior ziet alsnog een groot voordeel voor Oscar Piastri na de controversiële teamorder van McLaren in Monza. De Australiër werd door het team in de slotfase van de race gevraagd om aan de kant te gaan voor Lando Norris, wat Piastri vervolgens ook deed. Volgens Piquet jr heeft de kampioenschapsleider daarom nu een ‘troefkaart’ in handen.

Oscar Piastri mocht heel even dromen van een tweede plaats op Monza – en de bijbehorende WK-punten waarmee hij verder zou uitlopen op rivaal Lando Norris – totdat McLaren de Australiër de opdracht gaf om diezelfde Norris voorbij te laten. De Brit was achter Piastri terechtgekomen na een langzame pitstop van de Britse renstal. De kampioenschapsleider zei na de race de teamorder vanuit McLaren wel te begrijpen.

Troefkaart

Terwijl voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone het besluit van de renstal oneerlijk vindt voor Piastri, ziet Nelson Piquet junior wel hoe de Australiër nog een voordeel kan halen uit het moment. “Piastri wint zo aan krediet bij het team”, vertelt de ‘zwager’ van Max Verstappen in de Pelas Pistas-podcast. “Als het tegen het einde van het seizoen spannender wordt, heeft hij een troefkaart in handen. Ik denk dat hij ook een teamspeler is, dus hij kan zeggen: ‘Man, ik heb toen veel geholpen’. Het was echter niet nodig om de positie terug te geven vanwege een fout van het team.”

“Hij zal hier veel spijt van krijgen als hij het kampioenschap met minder dan drie punten verschil verliest”, vervolgt Piquet junior, die dat laatste echter niet zo snel ziet gebeuren. “Ik denk niet dat dat het geval zal zijn, ik denk dat hij zal winnen. Maar ik denk dat die beslissing niet genomen zou zijn als er nog drie races te gaan waren. Als er nog drie races te gaan waren, betwijfel ik of hij dat gedaan zou hebben.”

