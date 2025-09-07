Oscar Piastri en Lando Norris konden beide naar eigen zeggen wel leven met de teamorder van McLaren tijdens de Grand Prix van Italië. Hoewel? “Ik wil het nog wel even bespreken”, aldus Piastri.

De Australiër was het slachtoffer van de teamorder. Hij voldeed eraan, liet Norris voorbij en zo zag hij zijn teamgenoot en WK-rivaal tweede worden achter Max Verstappen. Piastri moest op zijn beurt genoegen nemen met P3 en zag Norris dus drie punten inlopen in de titelstrijd. “Maar toch had het team een geldige reden voor deze teamorder”, erkende hij. “Er valt het een en ander voor te zeggen.”

De Australiër vervolgde: “Lando had zich beter gekwalificeerd, lag voor mij in de race, was sneller dit weekend. Dus ik snap het wel.” Gek was het wel, want een langzame pitstop hoort bij racen. Dat zei Piastri min of meer ook al tijdens de race op de boordradio. “We moeten het dus nog wel eens even bespreken”, herhaalde hij.

Dat Norris de tweede plek terugkreeg via het team, deed de Engelsman uiteraard deugd. “Een langzame pitstop is een fout van het team, dus ik ben blij dat ik de plek terugkreeg. En andersom had ik het ook gedaan. Als het Oscar was overkomen, had ik hem ook heus voorbij gelaten. Maar oké, het ziet er misschien raar uit, dat snap ik. Ik wil het liever ook niet zo, maar eerlijk is het wel.

Dat vond McLaren-teambaas Andrea Stella ook, zo zei de Italiaan na afloop van de race.

