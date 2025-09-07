Andrea Stella noemt de teamorder van McLaren om Oscar Piastri en Lando Norris in de slotfase van de race van positie te laten ruilen een “eerlijk besluit”. Ophef daarover snapt de Italiaan naar eigen zeggen niet.

De teambaas haalde na afloop van de Grand Prix van Italië de schouders op toen hem werd gevraagd naar de opdracht voor Piastri om Norris voorbij te laten. De Australiër lag op de tweede plek, Norris was derde. Dat was vóór de pitstop van beide coureurs nog andersom. Een langzame stop kostte Norris echter zijn positie.

Gelukje dus voor Piastri, de leider in het WK. Maar McLaren greep in. Piastri moest de positie teruggeven aan Norris. “We haalden Oscar als eerste naar binnen”, analyseerde Stella bij F1TV. “Maar niet met het idee om hem voor Lando de baan op te krijgen. Dat gebeurde echter wel, helaas door een langzame stop. Wij vonden het meest eerlijke om de coureurs van plek te laten wisselen, naar de situatie van voor die stop.”

Het was volgens Stella geen goedmakertje voor de pech die Norris vorige week tijdens de Dutch GP in Zandvoort ook al had. “Dat heeft niks met elkaar te maken, wij denken niet zo. We bekijken het van race tot race. En in dit geval was dit vandaag eerlijk naar Lando, dat snapt Oscar ook. Hij kan ermee leven.”

