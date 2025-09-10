Ook Nico Rosberg heeft gereageerd op de controversiële teamorder van McLaren. Oscar Piastri werd tijdens de Grand Prix van Italië gevraagd zijn positie terug te geven aan Lando Norris na een trage pitstop. ‘Als een trage pitstop een verschil maakt, is dat gewoon onderdeel van de sport – zo is het altijd al geweest’, aldus Rosberg.

Nico Rosberg, zelf wereldkampioen in 2016 na een intense titelstrijd met Lewis Hamilton bij Mercedes, geeft in de Sky Sports F1-podcast zijn visie op de teamorder bij McLaren in Monza. Volgens Rosberg was er “geen duidelijke juiste of foute keuze voor het team”, maar koos McLaren uiteindelijk voor “de minst slechte optie” door Oscar Piastri de positie terug te laten geven aan Lando Norris.

Geen killers

De voormalig Mercedes-coureur noemt het “een eerlijke beslissing, vooral omdat Norris in Monza simpelweg beter was dan Piastri.” Rosberg benadrukt daarnaast dat McLaren geluk heeft gehad met hoe de situatie intern is verlopen: “Beide McLaren-coureurs zijn nog geen killers. Ze komen steeds dichterbij, maar ze zijn het nog niet.”

Volgens de tegenwoordige analist is het lastig om strikte regels te hanteren in situaties, zoals de ongeplande undercut van Piastri. “Dit soort situaties kun je niet in één regel vangen. Want waar trek je de grens?”, vraagt de Duitser zich af. Rosberg benadrukt dat variatie in pitstoptijden altijd onderdeel zullen zijn van de sport. “Dat hoort nou eenmaal bij de sport. Een team kan nooit garanderen dat iedereen precies dezelfde stop krijgt. Het is meer zoiets van: ‘Wanneer is het nou écht oneerlijk?’ En dat is gewoon heel moeilijk.”

Op de vraag wat hij zelf zou hebben gedaan, is Rosberg echter glashelder: “Ik ben een killer. Ik had de radio uitgezet en na de race gewoon gezegd: ‘Sorry, ik kon jullie niet horen’.”

