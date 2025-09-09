Het nieuwe Cadillac F1-team heeft tijdens het GP-weekend in Monza een opvallende stap gezet richting hun Formule 1-debuut in 2026. Het team voerde achter de schermen een complete simulatie van een raceweekend uit, alsof ze al meededen op de grid. Daarmee wil de Amerikaanse renstal zorgen dat alle afdelingen straks vloeiend samenwerken zodra het echte werk begint.

In zowel Silverstone als Charlotte werkte het Cadillac F1-team aan een volledige simulatie van een Grand Prix-weekend. Van media-activiteiten en technische vergaderingen tot strategie en uitvoering: alles werd opgezet alsof Cadillac daadwerkelijk deelnam aan de Grand Prix van Italië. Via sociale media gaf Cadillac alvast een kijkje achter de schermen.

Teambaas Graeme Lowdon benadrukte het belang van deze stap in de aanloop naar 2026. “We simuleren het alsof het een volledig raceweekend is. Van donderdag tot en met zondag was het hele team volledig geïntegreerd”, legde hij uit. “Het draait niet alleen om het nabootsen van races – al is dat uiteraard cruciaal – maar om het hele proces daaromheen.”

Volgens Lowdon draait het niet alleen om techniek, maar voornamelijk om de samenwerking: “Bij de laatste simulatie waren er zo’n 50 à 60 engineers betrokken, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten. Het hele weekend stond in het teken van het op elkaar ingespeeld raken”, aldus de teambaas. “We moeten ervoor zorgen dat we in Melbourne niet in een situatie komen waarin mensen elkaar voor het eerst spreken of voor het eerst samenwerken.”

Vooruitblik op 2026

Hoewel er nog geen Cadillac op de baan is verschenen, zit de voorbereiding duidelijk niet stil. Teambaas Lowdon bevestigde dat het team voor het einde van 2025 met een testauto de eerste kilometers wil maken. Met de simulaties, testplannen en een groeiend team komt Cadillac stap voor stap dichter bij het F1-debuut. Het doel is helder: in 2026 moet de Amerikaanse fabrikant klaarstaan voor een vlekkeloze start van het seizoen in Melbourne.

Bekijk hier de beelden van Cadillac tijdens hun eerste simulatie van een raceweekend:

