Cadillac werkt gestaag aan een eigen F1-krachtbron; vanaf 2029 wil de Amerikaanse renstal de huidige Ferrari-motor verruilen voor een aandrijflijn van eigen makelij. Daarmee verwerft het team tevens fabrieksstatus. CEO Dan Towriss bevestigt dat de Cadillac-ingenieurs op schema lopen, al moet het team ook de laatste ontwikkelingen van de reglementen scherp in de gaten houden. In april wordt er vergaderd over eventuele wijzigingen aan de huidige motorformule.

Volgens Towriss ligt het motorproject van Cadillac goed op koers. “Het project loopt voor op schema”, verklaarde hij tegenover Planet F1. “Op dit moment is het de bedoeling dat de Cadillac-krachtbron in 2029 operationeel is. Er zijn ook nieuwe regelgevingen voor krachtbronnen in ontwikkeling, dus we houden dat allemaal nauwlettend in de gaten. Maar wat betreft de huidige regelgeving liggen we op schema om in 2029 een krachtbron te hebben.”

In de tussentijd blijft de samenwerking met Ferrari intact, al benadrukt Towriss dat Cadillac volledig inzet op het ontwikkelen van eigen technologie. “Wat intellectueel eigendom betreft, ja, iedereen moet zijn eigen intellectueel eigendom inbrengen, toch? Ferrari heeft dat van hen, en met de GM Performance Power Units-groep, die deel uitmaakt van het F1-team, ontwikkelen we ons eigen intellectueel eigendom.” Daarmee onderstreept hij dat de toekomstige Cadillac-motor volledig uit eigen huis moet komen.

Miljoeneninvestering

De combinatie van een klantrelatie en eigen ontwikkeling vraagt om een duidelijke scheiding van projecten, iets waar Cadillac volgens Towriss strikt op toeziet. “We ontwikkelen onze eigen motoren en brengen ons eigen product naar de F1-grid. Die twee dingen zullen volledig gescheiden zijn. We zullen een klantenteam van Ferrari zijn, terwijl we onze motoren bouwen, en dat zal nadrukkelijk GM-werk zijn.” Daarbij blijft flexibiliteit richting de toekomst belangrijk: “Zoals ik al zei, volgen we de discussie over de regelgeving op de voet. Het is mogelijk dat de regelgeving vóór 2031 verandert, maar voor hetzelfde geld verandert er niets.”

LEES OOK: Piquet jr vergelijkt Piastri met Hamilton: ‘Zijn debuutseizoen was niets bijzonders’

Towriss werd voorgelegd dat moederbedrijf GM mogelijk honderden miljoenen zou kunnen investeren in een motor die slechts twee seizoenen meegaat. Na 2031 kan de sport immers overstappen op een nieuwe formule. Ingewijden suggereren dat de Formule 1 een terugkeer naar grote, atmosferische motoren overweegt, aangezien deze op klimaatneutrale brandstoffen kunnen lopen. “De financiën daargelaten, is het gewoon belangrijk is dat we zo snel mogelijk een Cadillac-krachtbron op de grid zien”, reageerde hij. “Dat is vanuit mijn oogpunt echt de belangrijkste prioriteit.”

Lees hier alles over GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.