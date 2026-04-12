Nelson Piquet jr steekt de loftrompet over Lewis Hamilton. Volgens de oud-Formule 1-coureur liet de tegenwoordige zevenvoudig wereldkampioen gelijk al in zijn debuutseizoen goed zien getalenteerd te zijn, in tegenstelling tot Oscar Piastri en Mercedes-opvolger Andrea Kimi Antonelli. ‘Het zelfvertrouwen dat Lewis in zijn eerste jaar had, was waanzinnig’, looft Piquet jr de Ferrari-coureur.

Lewis Hamilton begon zijn Formule 1-carrière in 2007 bij McLaren. De Brit kende een vliegende start, en kwam aan het einde van het seizoen slechts één WK-punt tekort voor de wereldtitel. Die ging naar toenmalig Ferrari-coureur Kimi Räikkönen. Volgens Nelson Piquet junior – zelf tussen 2008 en 2009 zelf Formule 1-coureur – liet de latere zevenvoudig wereldkampioen toen het beste zijn kwaliteiten zien.

“Hamilton’s eerste seizoen was veel belangrijker dan de kampioenschappen die hij met zijn handen op de rug won, in een zeer goede auto,” stelt Piquet junior zelfs in de Pelas Pistas-podcast. “En dat is waar het echt om draait, want we zien tegenwoordig wat Oscar Piastri in zijn eerste seizoen tegen Lando presteerde: dat was niets bijzonders, hij kreeg een flinke nederlaag te verduren.” Hamilton eindigde zijn debuutseizoen met evenveel WK-punten, 109, als zijn meer ervaren teamgenoot Fernando Alonso. Piastri pakte in zijn debuutjaar 97 WK-punten, niet eens de helft van het aantal, 205, dat teamgenoot Norris bij elkaar had gesprokkeld.

Lof voor Hamilton

Volgens Piquet junior laten de prestaties van zijn opvolgers bij Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, ook goed zien hoe getalenteerd de Brit was in zijn debuutseizoen. “We zien wat Kimi Antonelli in zijn eerste seizoen tegen Russell heeft gepresteerd. En dan heb je nog wat Lewis in zijn eerste seizoen tegen Alonso heeft gedaan”, vervolgt Piquet junior. “Ik denk dat alleen wij, de mensen die in deze wereld zitten, dat kunnen analyseren, toch? Het zelfvertrouwen dat hij in zijn eerste jaar had, was waanzinnig.”

