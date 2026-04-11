Voormalig Ferrari-topman Jean Todt doet in een nieuw podcastinterview een boekje open over de legendarische Michael Schumacher. De Duitser won vijf van zijn zeven wereldtitels met de Scuderia en bouwde in die periode een hechte band op met de Fransman. Schumacher kreeg de reputatie van een meedogenloze en keiharde racer, maar volgens Todt schuilt daarachter juist een verlegen persoonlijkheid.

In een gastoptreden in de High Performance-podcast haalde Jean Todt herinneringen op aan zijn samenwerking met Michael Schumacher. De Fransman werkte tussen 1996 en 2006 nauw samen met de gelauwerde Duitser. “Michael is een behoorlijk kwetsbaar mens”, onthulde Todt. “Niet het type dat zijn stem verheft en denkt dat hij alles beter weet. Ik zal je een treffend voorbeeld geven”, grijnsde hij. “Voor mij zegt dat alles over wat voor mens Michael is.”

“Nadat hij wereldkampioen was geworden, vroeg hij me – nog vóór de start van het nieuwe seizoen – om terug te keren naar het privécircuit in Fiorano”, herinnerde Todt zich. “Hij zei: ‘Kun je me een halve dag geven om wat tests te doen, zodat ik zeker weet dat ik nog steeds goed ben?'” Ongebruikelijk voor een regerend wereldkampioen, maar typerend voor wie Schumacher was, zo legde Todt uit. “Ik denk dat het juist een grote kracht is om aan je eigen kunnen te durven twijfelen.”

Verlegen, maar genereus

Destijds werd de Duitse coureur nog weleens weggezet als arrogant. Hadden die critici het mis? “Absoluut”, antwoordde Todt resoluut. “Michael is eigenlijk een heel verlegen, maar ook genereus mens. Ik denk dat hij zijn verlegenheid soms verborg achter een zweem van arrogantie.” Dat masker zette hij niet bewust op, voegde Todt eraan toe. “Het zat gewoon in zijn karakter, in zijn genen.” De voormalig Ferrari-topman wist daar al snel doorheen te prikken toen hun samenwerking uitgroeide tot een hechte band.

“Ik had het snel door”, legde hij uit. “In 1997 voerden we samen de strijd. Hij (Schumacher, red.) voelde zich direct beschermd en gewaardeerd. Dat werkte uiteraard twee kanten op. Zo groeide onze professionele relatie stap voor stap uit tot een vriendschap, een familieband.” Todt trad in 1994 in dienst bij Ferrari en werkte zich in tien jaar tijd op tot CEO. In 2009 nam hij afscheid van de Italiaanse renstal en werd hij voorzitter van de FIA. Schumacher is sinds zijn ski-ongeluk in 2013 niet meer in het openbaar verschenen. Hoe het nu met hem gaat, is alleen bekend bij zijn familie, advocaat en naaste verzorgers.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.