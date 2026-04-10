De FIA heeft met een uitgebreid onderzoek het belang van vrijwilligers binnen de Formule 1 opnieuw onderstreept. Uit het rapport blijkt dat er meer dan 20.000 vrijwilligers nodig zijn om een volledig F1-seizoen van 24 Grands Prix mogelijk te maken: tijdens een gemiddeld raceweekend komen zo’n 838 vrijwilligers in actie. Bovendien investeert de organisatie jaarlijks 11 miljoen euro in het opleiden van deze onbetaalde krachten.

Het onderzoek van de FIA benadrukt dat vrijwilligers een onmisbare rol spelen in zowel de veiligheid als de beleving van de sport. Hun bijdrage is van grote waarde, ondanks de forse investeringen die de autosportfederatie doet. Bovendien wordt de totale economische waarde van hun inzet geschat op 13,2 miljoen euro. Opvallend is ook de loyaliteit onder de vrijwilligers: ondanks een toenemende werkdruk blijft het merendeel betrokken. Ongeveer twee derde is al langer dan vijf jaar actief binnen de Formule 1.

Ruggengraat

“Het Formule 1-kampioenschap is afhankelijk van vrijwilligers; zij vormen de ruggengraat van onze sport”, reageerde FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem bij de publicatie van het rapport. “Zonder hen zouden we simpelweg niet kunnen racen. Zij zorgen ervoor dat onze wedstrijden veilig en eerlijk verlopen. Ze handelen professioneel en met trots, en ondersteunen coureurs, teams en fans.”

“De FIA waardeert hun bijdrage enorm”, voegde de Emirati eraan toe. “Dit baanbrekende rapport biedt niet alleen essentiële inzichten in hun rol, maar erkent ook onze aanzienlijke investeringen en helpt ons om hen zo effectief mogelijk te blijven ondersteunen. Samen met onze leden en vrijwilligers over de hele wereld vormen wij de drijvende kracht achter het kampioenschap”, besloot hij.

