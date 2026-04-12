Valtteri Bottas kijkt met een positieve blik naar de nieuwe generatie F1-auto’s, ondanks de aanhoudende kritiek vanuit de rest van het rijdersveld. De Fin, die dit seizoen zijn rentree maakte bij nieuwkomer Cadillac, benadrukt dat hij vooral geniet van het feit dat hij weer op de grid staat. Na drie jaar bij Sauber belandde Bottas vorig seizoen op de reservebank bij Mercedes. Cadillac contracteerde hem vanwege zijn jarenlange ervaring in de sport.

De ingrijpende reglementswijzigingen van 2026 hebben geleid tot klachten over het complexe energiebeheer. Max Verstappen, een van de grootste critici van de toegenomen elektrificatie, stelde in Japan dat hij openlijk twijfelt aan zijn toekomst in de sport. Volgens Bottas horen dergelijke kinderziektes echter bij een nieuwe fase in de Formule 1. “Het is anders”, gaf de nuchtere Fin toe tegenover de pers in Suzuka. “Maar elke keer dat er iets verandert, is er altijd wel iemand die klaagt, zeker in de beginfase.”

Geen reden tot klagen

Voor Cadillac vormden de eerste races vooral een vuurdoop. Bottas en teamgenoot Sergio Pérez waren voornamelijk gefocust op het halen van de finish en het verzamelen van zoveel mogelijk data. Wat betreft het nieuwe reglement: “Ik denk dat we er langzaam aan beginnen te wennen”, benadrukte de tienvoudig Grand Prix-winnaar. “We proberen nog steeds het hele motorpakket te optimaliseren. Maar het is zeker anders.” De grootste uitdaging? “Als coureur moet je meer nadenken. Er kunnen simpelweg meer dingen misgaan met de afstelling, of het nu gaat om de kwalificatie of de race. “Maar dat geldt voor iedereen”, relativeerde hij.

LEES OOK: Arvid Lindblad blikt terug op eerste F1-races: ‘Ik leef mijn droom, dus voel ik geen druk’

Voor Bottas overheerst echter vooral het plezier van zijn rentree in de koningsklasse. “Voor mij is het belangrijkste – of eigenlijk het allerbelangrijkste – dat ik gewoon heel blij ben om terug te zijn, blij om weer in de Formule 1 te racen”, besloot hij tevreden. “Ik zie geen reden om te klagen. Het is anders, maar ik geniet van de auto. De auto’s zijn leuk om te rijden, de races zijn goed. Je moet hier en daar misschien iets meer in de gaten houden. Het is gewoon anders.”

