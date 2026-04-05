Mooi dat Mario Andretti weer meerijdt in de Formule 1. Precies vijfenvijftig jaar nadat hij zijn eerste Grand Prix-overwinning boekte in een Ferrari, raast hij weer over de circuits. Mario Andretti, van oorlogsvluchteling tot Formule 1-wereldkampioen in 1978, tevens winnaar van de Indy 500 in 1969.

Jammer dat hij Le Mans nooit won. Wie houdt er niet van Mario? Ik snapte de laatste jaren dan ook niet waarom de verzamelde Formule 1-teams zo ontzettende tegen de Andretti’s waren. Alleen als de Andretti’s zich terugtrokken, mocht Cadillac meedoen in de Formule 1. Waarschijnlijk ging het meer om die grote mond van Mario’s zoon Michael, die overigens een heel andere Formule 1-carrière kende.

Maar Mario is weer helemaal terug. Want Cadillac heeft zijn eerste Formule 1-racer naar hem vernoemd. De Cadillac MAC-26. MA staat voor Mario Andretti. Jammer dat die C van Cadillac er nog bij moest, maar vooruit.

Ik vind het mooi, het getuigt van gevoel voor geschiedenis. Iets wat de Formule 1 steeds meer aan het verliezen is. Autobouwers en teambazen zijn volgens mij sowieso een tamelijk droogkloterig volkje. Ze noemden hun auto’s in het verleden nogal slapjes Project of Type (BRM P160, Cooper T51), of alleen naar zichzelf: denk aan de FW van Williams of de RB van Red Bull. Overigens: de W van de Mercedes staat dan weer niet voor Wolff, het betekent nogal prozaïsch ‘Wagen’.

Er bestaan wel mooie uitzonderingen. Guy Ligier noemde zijn auto’s naar zijn verongelukte vriend Jo Schlesser: JS, Gene Haas noemt zijn racers naar zijn eerste computergestuurde freesmachine VF (de ‘Very First One’) en bovenaan de lijst staat natuurlijk Peter Sauber die al zijn auto’s voorzag van de letter C, verwijzend naar zijn vrouw Christiane, zo doe je dat.

Dus let’s go Mario, al wordt het waarschijnlijk wel achteraan beginnen…

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.