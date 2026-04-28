Cadillac reist met een andere livery af naar de Grand Prix van Miami. De kleuren zijn weliswaar nog steeds hetzelfde, maar het nieuwste Formule 1-team zal tijdens de eerste race op eigen Amerikaanse bodem met een ander ontwerp rondrijden.

Het gaat daarbij om een variant op ‘Stars and Stripes’ uit de vlag van de Verenigde Staten. Cadillac wil in Florida vaderlandsliefde tonen: zo bevat de voorvleugel maar liefst vijftig sterren, terwijl de achtervleugel trots de letters ‘USA’ draagt in de traditionele kleuren rood, wit en blauw.

Niet alleen de bolides van Checo Pérez en Valtteri Bottas worden in het nieuw gestoken; beide coureurs zullen dit weekend ook speciale raceoveralls dragen die aansluiten bij de Amerikaanse identiteit van de renstal.

“Deze speciale livery voor de Miami Grand Prix is een natuurlijk verlengstuk van ons merk, het is onze eerste thuisrace en het was voor ons belangrijk dat de fans de identiteit die ze inmiddels kennen, nog steeds herkennen”, laat het team weten.

