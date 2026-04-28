Mercedes verruilt eenmalig hun vertrouwde zwarte racepak voor paarse exemplaren tijdens het Grand Prix-weekend van Miami. De Zilverpijlen zullen voor het eerst drie verschillende pakken in één raceweekend dragen, dankzij de nieuwe samenwerking met sponsor Nubank. In een nieuwe video, waarin coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli de hoofdrol spelen, onthult Mercedes de outfits voor het eerste Amerikaanse raceweekend van het seizoen.

De GP Miami werd in het verleden al meermaals door teams aangegrepen als uitgelezen kans om een nieuwe livery of racepak te debuteren. Zo reed Racing Bulls in 2025 nog in een volledig roze bolide de Amerikaanse race, terwijl ook Mercedes een speciaal roze-oranje racepak koos voor de Grand Prix in Florida. Ook dit jaar verruilen de Zilverpijlen hun standaard zwarte racepak voor een opvallend exemplaar. Dit seizoen kiest Mercedes echter voor paars. In een video geïnspireerd op Hollywoodfilm The Devil Wears Prada onthult de Duitse renstal de eenmalige racepakken voor George Russell en Andrea Kimi Antonelli.

Drie racepakken

En het blijft voor de Mercedes-coureurs niet bij één paars racepak tijdens het Grand Prix-weekend in Miami. Voor het eerst dragen de coureurs tijdens een raceweekend drie verschillende pakken. De paarse kleur is gebaseerd op het logo van Mercedes-partner en platform voor digitale financiële diensten Nubank. De drie verschillende racepakken vertegenwoordigen elk een hoofdstuk in de geschiedenis van het platform.

“We zijn ontzettend enthousiast om deze samenwerking tot leven te brengen – zowel op als naast het circuit”, aldus Cristina Junqueira, medeoprichtster van Nubank, via het persbericht. “Wat zowel Nu als Mercedes kenmerkt, is een drang om nooit genoegen te nemen met minder, om dingen anders aan te pakken en de grenzen van het mogelijke te verleggen. En er is geen beter podium dan Miami om dit alles tot leven te brengen voor fans en klanten.”

