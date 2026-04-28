De Formule 1 staat niet alleen aan de vooravond van de GP Miami, maar ook aan het eerste raceweekend na de invoering van de F1-regelwijzigingen. Een van de reglementsaanpassingen van de FIA betreft de racestarts. Het bestuursorgaan implementeert een mechanisme waarmee teams die niet goed wegkomen een kleine boost krijgen. FIA-topman Nikolas Tombazis waarschuwt echter wel meteen: ‘Als we zien dat teams het gaan gebruiken om een voordeel te behalen, zullen we natuurlijk ingrijpen’.

De introductie van de nieuwe krachtbronnen in 2026 – die voor vijftig procent uit een verbrandingsmotor en vijftig procent uit elektrische energie bestaan – bracht ook zorgen omtrent de racestarts met zich mee. Al sinds de testdagen blijkt dat sommige coureurs niet meteen goed van de startlijn kunnen afkomen. Liam Lawson werd hierdoor tijdens de GP Australië al bijna door Franco Colapinto van achteren geraakt. De bolide van de Nieuw-Zeelander kwam bij de start langzamer op gang.

Als onderdeel van de regelwijzigingen die vanaf de GP Miami gelden, wordt er ook een nieuw detectiesysteem voor starts met te weinig vermogen geïntroduceerd. Dit systeem kan auto’s identificeren die kort na het loslaten van de koppeling een abnormaal lage acceleratie vertonen. Mocht dit gebeuren, dan wordt automatisch de MGU-K ingeschakeld. Zo wordt een minimaal acceleratieniveau gegarandeerd en risico’s op botsingen beperkt. De FIA test het detectiesysteem nog in Miami, voordat het bestuursorgaan het tijdens de GP Canada echt implementeert.

FIA-topman Nikolas Tombazis waarschuwt echter dat teams een straf te wachten staat, mochten zij proberen dit mechanisme in hun voordeel te gebruiken. “We hebben duidelijk gemaakt dat dit in de eerste plaats geen mechanisme mag zijn waardoor mensen, laten we zeggen, zelfs in de verleiding zouden komen om het met opzet (slecht te starten, red.). Om er dan vervolgens beter van te worden,” zei Tombazis tijdens een recente mediasessie. “Wat dit mechanisme zal doen, is een rampzalige start omzetten in een slechte start. Het zal een slechte start niet omzetten in een goede.”

‘Gekke spelletjes ontmoedigen’

Volgens de FIA-topman is er al gediscussieerd over hoe ze teams kunnen ontmoedigen een voordeel uit het mechanisme te halen. “We stelden al voor dat als dit mechanisme voor een auto in werking zou treden, teams aan het einde van de eerste ronde een drive-through zouden moeten uitvoeren”, vervolgt Tombazis. “Het algemene standpunt van alle teams, om gekke spelletjes volledig te ontmoedigen, was dat het in dat scenario (dat de auto niet wegkomt bij de start, red.) ze zich al in een slechte positie bevinden. Daarom zou dat niet nodig zijn, en dat hebben we geaccepteerd.”

Toch waarschuwt Tombazis meteen: “Maar als we zien dat we, om welke reden dan ook, iets over het hoofd hebben gezien en mensen het gaan gebruiken om voordeel te behalen, dan zullen we natuurlijk ingrijpen. Maar we denken niet dat dat het geval is. In principe meet het mechanisme hoe goed de auto’s accelereren kort na de start. Als dat onder een bepaalde drempelwaarde ligt, treedt het in werking.”

