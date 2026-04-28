Voetbalclub Inter Miami CF verscheen in opvallende limited-edition tenues bij aankomst voor de wedstrijd tegen New England. De shirts, gedragen door onder anderen Lionel Messi, combineren elementen uit de motorsport en het voetbal. Het logo van Audi staat prominent op de rug. De ‘Miami Special Collection’ sluit aan op het aankomende raceweekend in de stad.

De samenwerking tussen Inter Miami CF, Audi en Adidas is ook in Miami te zien. Voor de speciale collectie zijn tenues ontwikkeld die de werelden van voetbal en autosport samenbrengen. Het ontwerp is geïnspireerd op de kleuren van de stad Miami en de moderne straatcultuur, terwijl in de voetbalcollectie wordt teruggegrepen op het FIFA Wereldkampioenschap van 2006.

De Audi-coureurs – Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto – zullen in het weekend van Miami daarom ook met ander kleurstelling van racepak rijden. De samenwerking kwam tot stand doordat de Major League Soccer en Formule 1 in hetzelfde weekend spelen. De bedoeling van de samenwerking is om elementen vanuit de motorsport en het voetbal te combineren.

Bekijk de foto's van de kleding gedragen door Inter Miami CF hier:

