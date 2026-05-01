Tijdens het aankomende raceweekend in Miami wordt er met een aangepast F1-reglement gereden. Naar aanleiding van kritiek vanuit zowel de fans als het rijdersveld introduceerde de FIA een aantal subtiele wijzigingen, in een poging het karakter van de sport te waarborgen én de veiligheid te verbeteren. Lando Norris sprak van ‘een stap in de goede richting’ en benadrukte tegelijkertijd dat de coureurs en fans grotendeels op één lijn zitten.

Volgens critici leidden de nieuwe reglementen tijdens de openingsraces tot ‘kunstmatige’ inhaalacties en overmatig liften tijdens kwalificatieronden. Bovendien zorgden de onderlinge snelheidsverschillen als gevolg van het energiebeheer voor gevaarlijke situaties. De crash van Oliver Bearman in Japan legde die risico’s pijnlijk bloot. De aanpassingen van de FIA moeten deze problemen juist aanpakken. Volgens Lando Norris – die voorzichtig positief is over de recente ontwikkelingen – zijn de coureurs eensgezind over de huidige reglementen.

“Wij willen ook dat de Formule 1 blijft zoals we die kennen, met voluit racen als uitgangspunt”, verklaarde hij tegenover de media in Miami. “Nu is dat helaas niet altijd het geval. Goed racen betekent niet dat de ene coureur met 100 procent batterij rijdt en de ander met nul. Auto’s moeten dichter op elkaar kunnen rijden, met minder gewicht, betere banden en minder invloed van vuile lucht en temperaturen. Batterijen en vleugels zoals we die nu kennen, zouden niet allesbepalend moeten zijn.

De regerend wereldkampioen legde uit dat het ook anders kan. “En dat is waar wij als coureurs naartoe willen werken”, verzekerde hij. “Maar door het grotere plaatje – met motorfabrikanten, partners, teams en het feit dat het uiteindelijk een business is – is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Hopelijk kunnen we in de komende jaren terugkeren naar ‘het normale’ en betere races creëren.” Een heikel punt is het zogenoemde ‘jojo-racen’, waarbij een verloren positie direct wordt heroverd met behulp van een elektrische boost. Norris pleit echter voor een natuurlijkere vorm van racen, zoals hij die kent uit zijn karttijd: “Dicht op de achterbumper, slipstreamen en met twintig auto’s in een lange trein.”

“Wat wij als coureurs willen, is uiteindelijk ook beter voor de fans”, benadrukte de McLaren-coureur. “Maar het blijft een business, dus we moeten een balans vinden. Op dat vlak hebben wij minder invloed, al boeken we samen met de FIA wel vooruitgang; ze doen echt hun best om dingen te verbeteren. De grote veranderingen waar we naar streven, kosten alleen tijd.” Over de gezamenlijke visie van de coureurs voegde hij toe: “Van de eerste tot de laatste plek: we willen allemaal voluit racen en zo dicht mogelijk op elkaar zitten. Dat is ook wat de fans willen – wat dat betreft zitten we op één lijn. Tegelijk moeten we accepteren dat we als coureurs soms beperkt zicht hebben op de zakelijke kant van het verhaal. We hebben niet altijd gelijk, ook al denk ik dat onze wensen beter zijn voor de sport én de fans.”

