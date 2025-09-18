Haas-coureur Oliver Bearman staat op het randje van een raceverbod na een botsing met Carlos Sainz in Monza. De Brit heeft momenteel tien van de twaalf toegestane strafpunten op zijn superlicentie, en pas in november komen de eerste twee punten te vervallen. Bearman realiseert zich dat hij de komende races voorzichtig moet zijn.

“Ik denk dat ik er nu gewoon vol voor ga als ik aan de buitenkant zit, toch?” zegt Oliver Bearman met een glimlach, wanneer hem wordt gevraagd naar het dreigende raceverbod. Het incident met Sainz, waar de jonge rookie zijn laatste twee strafpunten voor kreeg, gebeurde op Monza. Bearman zat in Variante della Roggia aan de binnenkant en liet volgens de stewards onvoldoende ruimte voor de Spanjaard. De Brit kreeg naast de twee strafpunten een tijdstraf van tien seconden.

“Het is mijn fout dat ik de straf heb gekregen, of we het er nu mee eens zijn of niet”, zegt Bearman tegenover F1TV in Bakoe. “Maar het blijft lastig om het te accepteren. We zijn namelijk niet opgegroeid om zo te racen. Als je vol in de ankers gaat voor een bocht, denk je echt niet aan de driedelige richtlijn die ze de FIA in januari heeft gestuurd. Dat is gewoon niet mogelijk. Je racet instinctief, zoals je het geleerd hebt.”

Onrechtvaardig

Bearman weet dat hij moet uitkijken voor een raceverbod, nu hij op tien strafpunten staat. “Ja, het is duidelijk iets waar ik rekening mee moet houden. Ik moet gewoon een paar races rijden zonder incidenten”, zegt hij. Toch blijft de straf uit Monza wringen. “De regels zijn de regels. Maar als coureur én als fan is het lastig om die straf te slikken, want vanuit mijn perspectief was ik op geen enkel moment buiten controle. Ik was gewoon aan het racen richting de bocht met een andere coureur, en toen kreeg ik totaal geen ruimte. Uiteindelijk is dit wat de regels voorschrijven. Daarom voel ik me toch wel een beetje onrechtvaardig behandeld.”

