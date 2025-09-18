Andrea Kimi Antonelli heeft gereageerd op de kritiek van Toto Wolff na de race in Monza. De Mercedes-teambaas bekritiseerde na de GP Italië voor het eerst de rookie openlijk. Wolff noemde het Italiaanse Grand Prix-weekend ‘teleurstellend’, nadat de jonge coureur niet hoger kwam dan een negende finishplaats. Kimi Antonelli begrijpt de uitspraken van Wolff wel: ‘Toto en ik zijn altijd heel open naar elkaar’.

Andrea Kimi Antonelli moest tijdens zijn tweede thuisrace van het jaar – de GP Italië – genoegen nemen met een negende plaats. De Mercedes-coureur reed als achtste over de finishlijn maar zag die finishplaats verdampen door een tijdstraf van vijf seconden. De jonge Italiaan kreeg eerder in de race de straf voor het van de baan duwen van Alexander Albon. Het weekend op Monza eindigde voor Kimi Antonelli niet veel beter dan dat het begon. In de tweede vrije training kwam de coureur namelijk al in het grind terecht, waardoor hij de sessie niet kon afmaken.

LEES OOK: Russell ziek in Bakoe, Bottas staat inclusief gridstraf klaar als vervanger

Mercedes-teambaas Toto Wolff wondt er na de race daarom geen doekjes om. “Het was een teleurstellende weekend, echt teleurstellend”, vertelde de Oostenrijker aan Formula1.com. “Je kunt de auto niet zomaar in het grind zetten. De hele race was teleurstellend. Het verandert niets aan mijn steun en vertrouwen in zijn toekomst, want ik geloof dat hij heel, heel, heel goed zal worden. Maar (de GP Italië, red.) was teleurstellend.” Het was de eerste keer dat Wolff publiekelijk zulke kritiek op de rookie had.

Kimi Antonelli begrijpt Wolff

Twee weken na het ‘teleurstellende weekend’ wordt Kimi Antonelli zelf gevraagd naar de uitspraken van de teambaas. “Ik denk dat ik zijn opmerkingen wel begrijp”, vertelt de jonge Mercedes-coureur in de persconferentie in Azerbeidzjan. “Toto en ik zijn altijd heel open naar elkaar en we praten vrijuit. Ik denk dat het vooral over de race ging. De kwalificatie ging eigenlijk best goed, ondanks de uitvalbeurt in VT2. In de race had ik het een beetje moeilijk, vooral op de harde banden. Bovendien maakte ik een fout bij de start.”

“Ik denk dat het vooral om de race ging, en ik ben het eens met de opmerkingen dat die niet optimaal was”, vervolgt Kimi Antonelli. “Ik heb het positief opgevat, als motivatie om dit weekend nog beter te presteren.” De Italiaanse rookie hoopt in Bakoe daarom de vrije trainingen zonder verdere incidenten te kunnen rijden.

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.