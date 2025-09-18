Mercedes heeft aangekondigd dat George Russell de mediasessies op donderdag in Bakoe zal overslaan. De coureur voelt zich volgens het team niet lekker en neemt rust om zo fit mogelijk aan de eerste trainingen van het weekend te kunnen beginnen.

Russell heeft al zijn gebruikelijke media‑verplichtingen voor donderdag afgezegd zodat hij zich kan concentreren op zijn herstel. Eerder dit seizoen hebben ook Lance Stroll en Charles Leclerc een mediadag moeten missen vanwege ziekte, maar beiden waren op tijd hersteld om alsnog aan het raceweekend deel te nemen. In plaats van Russell zal Kimi Antonelli zijn plek overnemen tijdens de FIA-persconferentie.

Mercedes verwacht dat de Brit weer fit genoeg zal zijn om deel te nemen aan de vrije trainingen. Mocht Russell dit weekend toch niet in actie kunnen komen, dan heeft Mercedes altijd nog reservecoureurs Frederik Vesti en Valtteri Bottas achter de hand. Bottas moet echter nog een gridstraf van vijf plaatsen uitzitten vanwege een incident met Kevin Magnussen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi vorig jaar.

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.