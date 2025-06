Lewis Hamilton heeft een bezoek gebracht aan 10 Downing Street, de ambtswoning van de Britse premier Keir Starmer. De zevenvoudig wereldkampioen was daar namens zijn eigen goede doel Mission 44 om over onderwijshervormingen te praten. De ontmoeting met de Britse minister-president verliep succesvol voor de coureur. Volgens Hamilton heeft de regering van het Verenigde Koninkrijk toegezegd zich te gaan inzetten om het onderwijssysteem inclusiever te maken.

Met geen Grand Prix op de planning voor het aankomende weekend had Lewis Hamilton even tijd voor een bezoekje aan 10 Downing Street, de ambtswoning van de premier in het Verenigde Koninkrijk. De coureur was daar namens zijn Mission 44-project, om samen met de Britse premier Keir Starmer de hervorming van het onderwijs te bespreken. Ook manieren waarop de Britse overheid zowel scholen als scholieren kan ondersteunen, kwamen aan bod tijdens het gesprek.

“Ik had het zelf moeilijk op school en had nooit het gevoel dat mijn stem gehoord werd. Dus, ik weet uit eerste hand dat het van vitaal belang is dat elke leerling het gevoel heeft dat hij of zij erbij hoort”, blikt Hamilton op zijn Instagram-pagina terug op zijn bezoek. “Ik ben dankbaar dat de regering naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft toegezegd om samen te werken met Mission 44 om veranderingen door te voeren die gericht zijn op het inclusiever maken van het onderwijssysteem.”

Mission 44

Hamilton is naast Formule 1-coureur ook oprichter van Mission 44. Het goede doel zet zich onder meer in voor inclusievere educatie en carrièrekansen in wetenschappen en de autosport voor jongeren. Mission 44 is vernoemd naar het racenummer van Hamilton. De Brit is in 2021 met de liefdadigheidsinstelling begonnen. De Ferrari-coureur zegt dat hij in zijn eigen jeugd ook te maken had met een ‘schoolsysteem dat tegen hem werkte’. “Ik ben zo trots op hoever M44 is gekomen in zo’n korte tijd en de kans die we hebben om het leven van kwetsbare leerlingen in het hele land te veranderen”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.



(Foto credit: Keir Starmer)

