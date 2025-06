Lewis Hamilton is zichtbaar terneergeslagen na afloop van de Grand Prix van Spanje. Gestart vanaf P5, met als doel het podium te bereiken, eindigt de Brit uiteindelijk als zesde. Het seizoen van de Ferrari-coureur is al niet om over naar huis te schrijven, maar de race in het zonovergoten Barcelona bestempelt de zevenvoudig wereldkampioen zelfs als zijn ‘slechtste race’ sinds de start van zijn Ferrari-avontuur.

Lewis Hamilton kwalificeerde zich als vijfde voor de Grand Prix van Spanje, met teamgenoot Charles Leclerc op P7 achter zich. Hamilton verschalkte Russell bij het doven van de lichten, maar kon niet voorkomen dat Leclerc binnen enkele ronden de vierde positie overnam.

Na zijn tweede pitstop viel hij terug achter Russell. Alsof dat nog niet genoeg was, werd hij bij de herstart ook nog ingehaald door Nico Hülkenberg in de Sauber. Dankzij de tien seconden tijdstraf van Max Verstappen schoof Hamilton alsnog op naar P6, maar dat kon geen glimlach op het gezicht van de zevenvoudig wereldkampioen toveren. “Niet bijzonder, het is gewoon geen geweldige dag. Gewoon geen geweldige dag”, herhaalde hij tegenover de camera van Sky Sports F1. “Ik heb net een heel slechte dag gehad en ik heb niets te zeggen. Het was een moeilijke dag, er valt niets meer aan toe te voegen, het was verschrikkelijk. Het heeft geen zin om het uit te leggen, het is niet jouw schuld, ik weet gewoon niet wat ik nog meer moet zeggen.”

Slechtste race

De afgelopen twee races leek het eindelijk de goede kant op te gaan voor Lewis Hamilton. In Imola reed hij vanaf P6 naar een knappe vierde plaats: zijn beste zondagresultaat van het seizoen. In Monaco kwalificeerde hij zich als vierde, maar door een gridstraf van drie plaatsen moest hij als zevende starten. Toch wist hij de race in de smalle straten van Monte Carlo te eindigen als vijfde, zijn op één na beste resultaat van 2025.

Op de vraag of er nog iets positiefs te halen viel uit het weekend, was Hamiltons antwoord tegenover de aanwezige media in Barcelona veelzeggend kort: “Nul (dingen, red.). “Dit is de slechtste race die ik heb meegemaakt.”

