Lewis Hamilton staat voor de tweede keer in zijn korte carrière als Ferrari-coureur voor zijn teamgenoot Charles Leclerc op de startgrid. De coureur mag als vijfde aan de Spaanse Grand Prix beginnen, en dat geeft Hamilton hoop op een resultaat dat hij in 2025 nog niet heeft behaald tijdens een hoofdrace: ‘Mijn doel is een podiumplaats’.

De laatste keer dat Lewis Hamilton voor een hoofdrace op het podium stond was tijdens de GP Las Vegas vorig jaar. De Brit reed toen, nog in dienst van Mercedes, als tweede over de finishlijn. Hamilton kende in zijn eerste seizoen bij Ferrari tot nu toe wel succes tijdens de sprintraces – de wereldkampioen won de verkorte race in China en werd derde tijdens de sprint in Miami – maar een podiumplaats op de zondag blijft nog uit. Daar wil de coureur echter in Spanje verandering inbrengen.

LEES OOK: Vasseur erkent balansproblemen, mikt op ommekeer met nieuwste upgrades

“Mijn doel is om te proberen het podium te bereiken”, zegt Hamilton na de kwalificatie in Barcelona. “Ik heb al heel lang niet meer op het podium gestaan.” De coureur start de Spaanse Grand Prix als vijfde, en staat op de derde startrij naast zijn vervanger bij Mercedes Andrea Kimi Antonelli en achter voormalig teamgenoot George Russell. “Het is een lange weg naar bocht 1. Je zag de start die George hier vorig jaar had. Ik ga proberen net zo’n goede start te maken. Daarna gaat het alleen nog maar om het managen van de banden, wat een uitdaging is”, vervolgt de Brit.

‘Elk weekend is helemaal nieuw’

Hamilton heeft inmiddels alweer acht races achter het stuur van de SF-25 gezeten, maar het is in Spanje pas de tweede keer dat hij zijn teamgenoot Charles Leclerc heeft verslagen in de kwalificatie. Volgens de Brit moet hij nog altijd wennen aan de Ferrari-bolide. “Elk weekend kom ik voor het eerst met het team naar het circuit. De auto is zo anders dan waar ik tijdens de voorgaande jaren mee reed”, legt de zevenvoudig wereldkampioen uit. “Dus tijdens het weekend moet ik me weer aan deze nieuwe rijstijl aanpassen, wat verschrikkelijk is, het is geen plezierige rijstijl. Toch pas ik me elke keer aan deze circuits aan. Maar ik vind het geweldig dat alles elk weekend weer helemaal nieuw is.”

Lees hier alles over GP Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.