Ferrari-teambaas Fred Vasseur hoopt op een snelle verbetering van de balans van de SF-25. De Fransman kijkt terug op een wisselvallige seizoensstart, waarin de Scuderia slechts twee keer op het podium eindigde – de sprintprestaties van Lewis Hamilton daargelaten. Nadat Ferrari zich in de slotfase van 2024 geregeld kon meten met McLaren, waren de verwachtingen voor het huidige seizoen hooggespannen. Wanneer gaat het team aan die verwachtingen voldoen?

De balansproblemen van de SF-25 vormen de grootste uitdaging voor Ferrari. Inconsistente prestaties maken dat coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton tijdens kwalificaties grote moeite hebben om de concurrentie bij te benen. Tijdens het zaterdagonderdeel in Imola vielen beiden al uit in de tweede kwalificatieronde. De racesnelheid van Ferrari blijkt dan vaak weer veelbelovend, al kan het team dat voordeel maar gedeeltelijk benutten als het niet in de voorhoede start.

Bandenmanagement

Vasseur erkent dat het team balansproblemen heeft, met name over één ronde. “Het is geen geheim dat we een beetje worstelen met de balans van de auto, we moeten dit verbeteren”, reageerde Vasseur tegenover Sky Sports. “Gelukkig konden we dat de afgelopen weken een beetje corrigeren, waardoor we nog steeds een goede race konden rijden – dan vind ik het prima. Natuurlijk moeten we onze snelheid over één ronde verbeteren, maar ik denk dat dat meer met bandenmanagement te maken heeft. De balans is niet perfect, dat klopt, maar volgens mij geldt dat voor iedereen”, zei Vasseur onverschillig.

In aanloop naar de Spaanse GP vestigde Ferrari de hoop op een nieuw upgradepakket. Zo introduceerde het team een nieuwe voorvleugel in Barcelona. Op basis van de eerste vrije trainingen is er echter weinig sprake van verbetering. Integendeel: de marges tussen alle teams leken alleen maar kleiner te worden. “Het is te vroeg om definitieve uitspraken te doen”, lichtte Vasseur toe. “Uiteindelijk kun je ook niet verwachten dat er ineens een groot verschil in rondetijden ontstaat. Maar wie Bahrein in gedachten houdt, weet dat de snelste vijf auto’s binnen drie tienden zitten. Als een team ongeveer één tiende kan winnen, maakt dat een groot verschil op de grid. Als inhalen dan ook nog lastig blijkt, kunnen de rollen zomaar omdraaien”, besloot hij optimistisch.

