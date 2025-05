Christian Horner heeft voor het eerst gereageerd op de vermeende interesse van Ferrari in hem. De Red Bull-teambaas sluit een sensationele overstap naar Italië uit en ziet zichzelf nog vele jaren aan het roer staan bij de Oostenrijkse renstal. “In de loop van de tijd heb ik een of meer vragen gehad van vrijwel elk raceteam, wat vleiend is, maar Red Bull is mijn thuis.”

Het Duitse BILD berichtte deze week dat Ferrari enkele weken geleden contact heeft gezocht met Christian Horner. De positie van teambaas Frédéric Vasseur staat onder druk, nu de renstal de slechtste seizoenstart in jaren beleeft. “Geruchten maken deel uit van de Formule 1”, zegt Horner aan het Duitse medium in Barcelona. “Maar er wordt buiten het team meer gepraat dan binnen. Ik heb het raceteam vanaf de eerste dag opgebouwd. Mijn staat van dienst spreekt voor zich. Ik zet me volledig in voor het team, de 2000 mensen die voor ons werken en de aandeelhouders, en ik voel hun volledige steun. Ik zie mezelf nergens anders en kijk uit naar de toekomst met de nieuwe motoren vanaf volgend seizoen.”

LEES OOK: Wil Ferrari Christian Horner naar Italië halen? ‘Scuderia heeft bij de Brit aangeklopt’

‘Red Bull is mijn thuis’

Wanneer de Red Bull-teambaas wordt gevraagd naar wat er waar is van de geruchten, geeft de 51-jarige Brit weinig prijs. “Nogmaals: ik voel het vertrouwen en wil nergens anders werken. Het feit dat ik er nog ben, bewijst dat. In de loop van de tijd heb ik een of meer vragen gehad van vrijwel elk raceteam, wat vleiend is, maar Red Bull is mijn thuis”, benadrukt hij. “Als ik wilde, kon ik morgen stoppen. Ik heb meer races gewonnen dan welke andere teambaas dan ook. Ik heb 14 wereldtitels gewonnen. Ik hoef niemand meer iets te bewijzen. Maar ik wil nog niet stoppen. Mijn baan is meer dan alleen een baan.”

Tijdens de persconferentie in Barcelona is het gerucht eveneens een hot topic. Als Horner zich hardop afvraagt hoe hij zich staande moet houden in Italië, kan hij het niet laten om de draak te steken met een collega: “Mijn Italiaans is slechter dan Flavio’s (Briatore, red.) Engels, dus hoe zou dat dan moeten werken?”

Exit-clausule

Een ander gerucht dat in de paddock van Barcelona circuleert, is dat Verstappen geen exit-clausule kan activeren als hij eind juni nog op P3 staat in het rijdersklassement, wat betekent dat hij Red Bull niet voortijdig kan verlaten. “We maken ons geen zorgen in het minst”, beweert Horner. “Max heeft zijn standpunt intern heel duidelijk gemaakt. Hij voelt zich op zijn gemak bij ons en werkt graag samen met het team. Zijn mentaliteit komt overeen met die van ons: we willen altijd winnen. Ik zie hem nergens anders dan Red Bull in de nabije toekomst.”

Lees hier alles over GP Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.