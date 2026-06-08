Het zijn mooie tijden voor Flavio Briatore en Alpine. Het team presteert goed en de toekomst is door een deal met Gucci ook verzekerd. Tijd voor een klein vragenvuur.
Flavio Briatore tilt Alpine naar hoger niveau: ‘Maar we zijn er nog niet’
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