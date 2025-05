Zien we binnenkort ook bij de teambazen een sensationele transfer? Naar verluidt heeft Ferrari bij Red Bull-teambaas Christian Horner op de deur geklopt om hem wat ‘losse vragen’ te stellen. De geruchten over de poging van de Scuderia om de Brit over te halen in Italië aan de slag te gaan, komen te midden van de tegenvallende resultaten van Ferrari dit seizoen.

Christian Horner begon in 2005 als teambaas bij Red Bull. Geen enkele andere teambaas zit al zo lang in het vak als de Brit, en met veertien gewonnen wereldtitels in de twintig jaar sinds zijn debuut – zes constructeurstitels, vier coureurstitels voor Sebastian Vettel en vier coureurstitels voor Max Verstappen – is Horner ook behoorlijk succesvol geweest. Alleen Toto Wolff, met vijftien wereldtitels in totaal, is nog een tikkeltje succesvoller.

Toch staat Horner al een tijdje onder druk binnen Red Bull, sinds de aantijgingen van grensoverschrijdende gedrag jegens de Britse teambaas begin 2024 naar buiten kwamen. De steun van de Thaise grootaandeelhouders van Red Bull, die eerder Horners positie binnen de renstal zouden hebben gered, is naar verluidt steeds meer afgenomen voorafgaand aan de GP Emilia-Romagna, vanwege de achterstand van Red Bull op kampioensleiders McLaren.

‘Ferrari klopt aan bij Horner’

Ferrari zou naar verluidt gebruik hebben gemaakt van de situatie, en klopte recentelijk bij Horner op de deur. Volgens het Duitse BILD heeft de Scuderia een paar weken terug wat ‘losse’ vragen gesteld aan de Britse teambaas. Ferrari verkeert zelf ook in crisis, nadat de renstal de slechtste seizoenstart in jaren beleefde. De positie van teambaas Frédéric Vasseur kwam daardoor in gevaar, al lijken de gemoederen na de tweede plaats van Charles Leclerc in Monaco en de vierde plek voor Lewis Hamilton in Imola weer wat gesust.

Volgens het Duitse medium is Ferrari’s poging om Horner binnen te halen sowieso kansloos. “Horner wil en zal Red Bull niet verlaten”, weet de verslaggever van dienst. “De Brit kan zich niet voorstellen dat hij voor een ander team werkt. Het is passend dat hij enkele jaren geleden al een aanbod van Ferrari afsloeg.”

