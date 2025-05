Oliver Oakes nam dinsdag plotseling afscheid van Alpine. De reden voor zijn vertrek is vooralsnog onduidelijk, al lijkt het verband te houden met het daaropvolgende ontslag van Jack Doohan. Mogelijk ligt er een nieuwe toekomst voor de 37-jarige Brit in het verschiet, wellicht zelfs binnen de Formule 1. Italiaanse bronnen tippen Oakes namelijk als een potentiële opvolger van Christian Horner bij Red Bull. Laatstgenoemde zou steeds meer onder druk staan van de Thaise grootaandeelhouders.

Volgens het Italiaanse Autosprint wacht de Thaise Red Bull-top af wat de geplande upgrades opleveren tijdens de aankomende GP van Emilia-Romagna in Imola. In de eerste zes Grands Prix moest het team van Max Verstappen zijn meerdere erkennen in regerend wereldkampioen McLaren. Alleen dankzij de klasse van Verstappen wist Red Bull één race te winnen. Als het team er niet in slaagt het tij te keren, zou Oliver Oakes in beeld komen als mogelijke vervanger van Horner.

Alpine bracht dinsdag het verrassende nieuws naar buiten dat Oakes zijn functie als teambaas heeft neergelegd. Alle operationele macht verschuift voorlopig naar topadviseur Flavio Briatore, die eerder al aan de touwtjes trok in Enstone. Sinds Oakes vorig jaar overkwam van de Formule 2, werkte hij gestaag aan een opmars binnen het kampioenschap – een bewijs van de potentie die de relatief jonge Brit heeft in een leidende rol. De vraag is nu of Oakes daadwerkelijk in aanmerking komt voor de positie van teambaas bij Red Bull.

Horner onder druk

Christian Horner kon het afgelopen jaar rekenen op de steun van de Thaise grootaandeelhouders, maar die steun lijkt nu te verdampen. Omdat Red Bull momenteel geen vuist weet te maken tegen McLaren, zou een wissel aan de top overwogen worden. “Het Thaise blok is verantwoordelijk voor het redden van Horner begin 2025”, meldt FormulaPassion. Daarmee doelt het Italiaanse medium op de onrust binnen Red Bull naar aanleiding van de aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag jegens Horner.

“Die steun lijkt nu echter af te nemen”, vervolgt de redacteur van dienst. “Als de upgrades in Imola niet het gewenste resultaat opleveren, komt Horners positie opnieuw onder druk te staan. Een van de namen die dan naar voren komt als mogelijke opvolger, is Oliver Oakes. Zijn loopbaan vertoont opvallende gelijkenissen met die van Horner; een voormalig coureur die al op jonge leeftijd uitgroeide tot teambaas. Het is geen toeval dat Oakes begin 2024 al in verband werd gebracht met Red Bull, op het hoogtepunt van het Horner-schandaal. Destijds gold hij als een ‘externe’ optie, in tegenstelling tot interne kandidaten als Pierre Waché of Jonathan Wheatley.”

