Isack Hadjar wil in de toekomst nog zeker promotie naar Red Bull maken. De Racing Bulls-rookie wordt door zijn goede consistentie in het 2025-seizoen al meermaals gelinkt aan een stoeltje bij het zusterteam. Volgens de coureur zelf is het zeker zijn doel om ooit bij de Oostenrijkers achter het stuur te kruipen, maar is het op dit moment ‘logischer’ als hij bij Racing Bulls blijft.

Isack Hadjar maakt indruk. De rookie reed al vijf keer in zijn debuutseizoen de top-tien in, met als beste resultaat een zesde plaats tijdens de GP Monaco. Hoewel Hadjar niet als het grootste talent van het Red Bull-juniorprogramma werd beschouwd, presteert de Frans-Algerijnse coureur elk weekend consistent goed. Slechts drie keer was zijn teamgenoot sneller tijdens de reguliere kwalificatiesessies. Yuki Tsunoda kreeg dat in zijn korte tijd als teamgenoot van Hadjar één keer voor elkaar, terwijl Liam Lawson het twee keer lukte.

Hadjar wordt, mede door de uitblijvende resultaten bij Tusnoda, al meermaals gelinkt aan een Red Bull-promotie. Zelf weet de jonge rookie echter nog van niks. “Ik weet niet wat er aan de hand is bij Red Bull, natuurlijk. Maar ik weet wel dat Yuki ongelooflijk snel is”, zegt Hadjar eerlijk. Toch is een Red Bull-stoeltje uiteindelijk wel het doel van de Racing Bulls-coureur. “Toen ik het contract met Red Bull ondertekende vier jaar geleden, was het doel om bij Red Bull te komen. Dat is niet veranderd.”

‘Blijf waar ik zit’

Hoewel Max Verstappen én Tsunoda beide moeite hebben met de wispelturige RB21, denkt Hadjar dat de Red Bull-bolide alsnog een enorm snelle auto is. “Ik denk dat Max in de Red Bull nog steeds heel snel is. Het is zijn auto en hij haalt er echt absoluut het maximale uit. De auto is veel efficiënter in de hogesnelheidsbochten. Het is een snellere auto, maar blijkbaar is het moeilijk om er het maximale uit te halen.” Hadjar heeft in ieder geval nog geen gesprekken gevoerd over een eventuele promotie naar Red Bull. “Ik scoor nog niet elk weekend punten, dus er is nog steeds veel te leren. Op dit moment is het logischer dat ik blijf waar ik nu zit.”

