Günther Steiner wijst de coureur aan die volgens hem als enige in de Formule 1 echt groter is dan zijn team. Terwijl de laatste weken het gesprek vooral gaat over Max Verstappen, en de aanhoudende geruchten over een eventuele Mercedes-overstap van de Nederlander, denkt de oud-teambaas van Haas niet dat de viervoudig wereldkampioen aan de eisen voldoet om groter te zijn dan zijn team Red Bull.

Max Verstappen is met vier titels en 65 Grand Prix-zeges inmiddels een gevestigde naam binnen de Formule 1. Geruchten over de toekomst van de Nederlander houden de paddock ook al tijdenlang in zijn greep. Toch is volgens oud-teambaas Günther Steiner Verstappen niet dé coureur die groter is dan zijn team.

Hamilton

“Ik denk dat in de Formule 1 er maar eentje is die groter is dan zijn team, en dat is Lewis Hamilton”, legt Steiner uit in de Business of Sport-podcast. “Zijn aanwezigheid, zijn status, die zijn ook heel erg groot buiten de sport. En dat is waar het uiteindelijk op aankomt. Je kan groots zijn binnen de sport, maar als je ook groots bent buiten de sport, dan ben je groter dan het team zelf. In voetbal is dat ook zo. In de Formule 1 voldoet eigenlijk alleen Lewis aan die eisen.”

Volgens Steiner is het merk-Verstappen niet groter dan het merk van Red Bull, terwijl dat bij Hamilton wel het geval is. “Max is groots binnen de sport, maar niet daarbuiten. Hij werkt er ook niet aan om zichzelf ook buiten de sport neer te zetten, want zijn hele leven draait om het racen”, legt de Italiaan uit. “Terwijl Lewis nog andere doelen in zijn leven heeft. We zien het nu ook in zijn samenwerking met Ferrari. Het zijn beide grote merken, en soms zorgt dat bijna voor conflicten: wie is groter, Ferrari of Lewis?”

Eén van Hamiltons passies buiten de Formule 1 is mode. De zevenvoudig wereldkampioen werkt onder meer samen met modehuis Dior aan een exclusieve kledinglijn. Steiner is van mening dat het merk-Hamilton buiten de Formule 1 mede bijdraagt aan dat het niet altijd botert tussen de Brit en Ferrari.

