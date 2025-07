Ook Ferrari komt met upgrades naar Spa-Francorchamps. De Scuderia brengt een nieuwe achterwielophanging mee, die deze week tijdens een filmdag op Mugello wordt getest. Ferrari hoopt met de nieuwe upgrade positief aan de tweede helft van het seizoen te kunnen beginnen, en uiteindelijk de tweede plaats in het constructeurskampioenschap veilig te stellen.

De voorbereidingen op de tweede helft van het seizoen zijn bij alle teams volop in gang. Eerder bevestigde Helmut Marko al dat Red Bull nieuwe onderdelen aan de RB21 meeneemt naar de volgende race op de kalender, de GP België. Ferrari blijft daarbij niet achter. Het Italiaanse team is inmiddels druk bezig met het testen van een nieuwe achterwielophanging op Mugello voorafgaand aan het weekend in de Ardennen.

Zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc zal tijdens de filmdag woensdag op het Italiaanse circuit achter het stuur van de aangepaste SF-25 kruipen om zo het nieuwe onderdeel te testen. Eerder bracht de Scuderia al een upgrade aan de vloer mee naar de Red Bull Ring en Silverstone. De nieuwe achterwielophanging zou de SF-25 minder gevoelig moeten maken voor de rijhoogte. Dit zou weer nuttige instelmogelijkheden moeten bieden om het werkvenster van de Pirelli-banden te verbeteren.

Tweede plaats

Ondanks dat Ferrari nog druk bezig is met het verbeteren van hun 2025-bolide, gelooft testrijder Marc Gené niet dat Hamilton of Leclerc nog kandidaat is voor de titel. “Ik hoop dat het gevecht tussen Norris en Piastri tot het einde doorgaat”, vertelt hij aan Diario Sport. “Wijzelf vechten meer met Mercedes en Red Bull. We proberen de tweede plaats in het constructeurskampioenschap veilig te stellen. Dat is een belangrijk doel voor ons. Maar daarvoor moeten we wel goed werken als team. Op dit moment doen we het goed. Onze coureurs geven alles.”

