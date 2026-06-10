Mika Häkkinen begrijpt de keuze van Charles Leclerc volledig om zijn contract met Ferrari voor meerdere jaren te verlengen. “Hou je leven simpel”, luidt het advies van de Fin. Daarbij wijst hij op het risico van voortdurende teamwissels.

Leclerc gaf voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco aan dat zijn liefde voor Ferrari en zijn vertrouwen in het project belangrijke redenen waren om te blijven. Ook onthulde de Monegask, die al sinds 2019 bij de Scuderia onder contract staat, dat andere teams interesse hadden getoond. Häkkinen meent echter dat emoties in de Formule 1 nooit de doorslag mogen geven, zo zegt hij tegen de website F1.com. “Dit is een keiharde wereld. Het is business. In zekere zin moet je egoïstisch zijn.”

Continuïteit

Tegelijkertijd begrijpt de tweevoudig wereldkampioen wel waarom Leclerc voor continuïteit heeft gekozen. Häkkinen verwijst daarbij naar zijn eigen carrière, waarin hij vrijwel zijn volledige succesperiode beleefde bij McLaren.

“Na mijn ongeluk voelde ik niet dat ik daarom bij McLaren moest blijven. Voor mij was het gewoon logisch om bij McLaren te blijven. Maar de Formule 1 is een berekende operatie. Je management moet de juiste beslissingen nemen en je moet daarop vertrouwen. Wanneer je als coureur telkens van team verandert, dan leert niemand je uiteindelijk echt kennen.”

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