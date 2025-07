Red Bull-adviseur Helmut Marko bevestigt dat Red Bull de komende twee Grands Prix nieuwe upgrades meeneemt. De Oostenrijkse renstal hoopt zo Max Verstappen nog voor de zomerstop een duwtje in de rug te kunnen geven in zijn titelstrijd met de McLaren-coureurs. De Nederlander staat momenteel 69 WK-punten achter op kampioenschapsleider Oscar Piastri.

Hoewel Max Verstappen op Silverstone er nog met de polepositie vandoor ging, was het Lando Norris die uiteindelijk de zege pakte. De twee McLaren-coureurs reden bijna 35 seconden voor de rest van het veld over de finishlijn. Verstappen heeft al eerder zijn ongenoegen over de wispelturige RB21 geuit, vooral na de vrije trainingen op de vrijdagen. Dit leidde onder meer in Groot-Brittannië tot belangrijke veranderingen aan de RB21 voor de kwalificatie. In de race kwam de bolide, mede door de regenval, echter weer tekort.

De volgende Grand Prix op de kalender, die van België, was in het verleden al een succesvol circuit voor Verstappen. De Nederlander zegevierde tussen 2021 en 2023 drie opeenvolgende jaren op Spa-Francorchamps. Adviseur Helmut Marko onthult dat Red Bull dit jaar upgrades naar de baan in Ardennen meebrengt.

“We hebben binnenkort het sprintformat tijdens het Grand Prix-weekend in België en de Grand Prix van Hongarije voor de boeg,” schrijft de Oostenrijker in zijn Speedweek-column. “Het circuit van Spa-Francorchamps zou onze auto beter moeten liggen, vooral onder de normaal gesproken zeer wisselvallige weersomstandigheden. Dus we zijn daar optimistisch over.”

Twijfels over GP Hongarije

Marko is echter minder optimistisch over de laatste Grand Prix voor de zomerstop: de GP Hongarije. “Hongarije zou wat lastiger voor ons kunnen zijn, vanwege de lay-out van het circuit en vanwege de doorgaans hoge temperaturen”, vervolgt Marko. “Maar we hebben voor beide weekenden nieuwe onderdelen op de auto en we hopen dat dit een positief effect zal hebben.”

